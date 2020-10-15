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Почему Атамбаев в СИЗО, а Бабанов на свободе?

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- Анвар Ажиев
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Вчера адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев обратился в Военную прокуратуру с заявлением, в котором просит надзорный орган проверить законность задержания и содержания под стражей в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева. И если выяснится, что Атамбаев под стражей находится незаконно, то защитник требует привлечь соответствующих должностных лиц ГКНБ КР к ответственности в рамках законодательства.

Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан 10 октября вместе с двумя его телохранителями - Канатом Сагымбаевым и Дамиром Мусакеевым. Также под стражу взяли его сопартийца и члена молодежного крыла партии "Социал-Демократов" Темирлана Султанбекова, приближенного Атамбаева Фарида Ниязова, политика Равшана Жээнбекова и кандидата в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" Курсана Асанова.

Всех их арестовали, как заявили в ГКНБ, "по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке". При этом, никто не дал пояснений по поводу того, о каких именно беспорядках идет речь - о переросшем в захват Белого дома митинге против итогов выборов 5 октября или о совместном марше сторонников Атамбаева и Бабанова, прошедшем 9 октября.

А это, надо отметить, принципиально важный момент, поскольку к организации беспорядков 5 октября ни Атамбаев, ни его соратники отношения не имеют. А если речь о совместной с Бабановым акции, то почему тогда Омурбек Токтогулович в отличие от Алмазбека Шаршеновича разгуливает на свободе?

Омурбека Бабанова никто не арестовывал. Более того, он проводит встречи с первыми лицами государства, из чего можно сделать вывод, что лидера "Республики" в высших властных кругах не считают преступником.

По этой логике, никаких преступлений не совершали и остальные. Ну или, по меньшей мере, все задержанные по делу о массовых беспорядках имеют право дожидаться суда под домашним арестом. А после пусть уже Фемида решает, кто и в чем виноват.


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URL: https://www.vb.kg/393130
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Омурбек Бабанов, Равшан Жээнбеков, Садыр Жапаров, Фарид Ниязов, выборы, митинг, переворот, президент, революция, #Выборы2020, ГКНБ
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