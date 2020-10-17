Центральную Азию ее страны и Россия хотят превратить в зону мира

Россия и государства Центральной Азии объединят усилия на стратегических значимых направлениях сотрудничества. Готовность к этому провозглашена в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшейся 15 октября в режиме видеоконференции встрече глав внешнеполитических ведомств России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Министры подписали данный документ, как подчеркнуто, "дорожа уникальными преимуществами стратегического партнерства, основанного на договоренностях глав наших государств и подписанных межгосударственных документах, в соответствии с традициями вековой дружбы, взаимного уважения и доверия, исполненные решимости углублять многоплановое взаимодействие, придающее устойчивость нашему долгосрочному сотрудничеству перед лицом любых обстоятельств, включая современные вызовы, связанные с эпидемиями инфекционных болезней, пандемиями и другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения".

По убеждению министров, национальным интересам их стран отвечает "дальнейшее активное развитие межгосударственных связей в целях упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии, превращения её в зону мира, процветания, межнационального и межконфессионального согласия, долгосрочного и перспективного сотрудничества, энергетического и транспортно-транзитного взаимодействия континентального значения".

Свои усилия главы внешнеполитических ведомств намерены сосредоточить, действуя на принципах равноправия и взаимной выгоды, на стратегических направлениях взаимодействия в сфере безопасности, в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, миграционной, гуманитарной сферах, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Так, продолжится совместное противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, усилится антитеррористическая, антинаркотиковая деятельность. К числу приоритетов отнесено сотрудничество в области инвестиций в качестве ключевого фактора, обеспечивающего достижение стратегических целей развития региона, проведение согласованной транспортной политики, направленной на полноценную реализацию его транзитно-транспортных возможностей, поддержание устойчивого экономического роста государств, региональной кооперации в производственном секторе.

Будет взят курс на осуществление трансграничных экспортных поставок электроэнергии, реализацию совместных проектов в энергосекторе.

Поддержана инициатива проведения Международного фестиваля культуры "Душа Евразии", который будет проходить ежегодно, по очереди - в городах государств СНГ. Важным также названы дальнейшие шаги "по созданию максимально благоприятных условий для жизни и работы трудовых мигрантов из стран Центральной Азии путем развития соответствующей договорно-правовой базы, качественной профессиональной подготовки этой категории лиц".

Решено сверять действия на перечисленных направлениях в ходе регулярных встреч в формате "Центральная Азия + Россия", а также, по мере необходимости, в рамках совместных мероприятий на площадках СНГ, ООН и ОБСЕ. Координация текущей работы и подготовка возможных предложений возлагаются на ответственные подразделения внешнеполитических ведомств этих стран. Но в зависимости от направлений сотрудничества к участию во встречах "Центральная Азия + Россия" могут привлекаться представители иных ведомств и организаций, в том числе в формате видеоконференции.

Комментируя появление этого заявления шести министров иностранных дел, газета "Комменсантъ" отмечает, что его можно считать программным документом, который закрепляет новый подход России к региону, это своего рода новая стратегия российской внешней политики в Центральной Азии. Ранее Россия либо развивала двусторонние связи с пятью странами, либо работала с ними как с участниками курируемых ею интеграционных объединений на постсоветском пространстве - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. Но в последние годы центральноазиатские республики стремятся преодолевать многочисленные разделяющие их противоречия и чаще выступать единым блоком.

Вот и данный документ, по данным "Коммерсанта", готовился в Москве, но затем согласовывался и редактировался представителями "пятерки". По замыслу Москвы, результатом этого процесса должно было стать совместное видение развития сотрудничества, а Россия рассматривалась "пятеркой" не столько как "+1", а, по сути, как шестой член их объединения.