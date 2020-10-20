Кыргызстанцы предложили посадить экс-главу АКС ГКНБ Сагынбека Исмаилова

ГКНБ за 2 дня изучило дело в таможне и установило 40 человек из коррупционной схемы Матраимова. За два дня! Об этом в соцсетях написал активист Нурсултан Акылбек.

- Полтора года ничего не могли найти, все было чисто. А тут за два дня все выяснили! - подчеркнул он.

Другие пользователи отметили, что АКС ГКНБ еще в 2015 году хотела схему прикрыть и задержать Райымбека Матраимова. Операция была готова, начальник ошского АКС передал инфу в центр и ждал отмашки. Вместо этого его перевели в центр.

- Бывшего Директора АКС посадить надо, - отметил в комментариях к посту пользователь Nurkamil Teshebaev.

Напомним, 17 октября органы Нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Сегодня экс-главу ГТС КР Райымбека Матраимова вызвали на допрос в ГКНБ. Напомним, ранее эту должность занимал Сагынбек Исмаилов.