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В Кыргызстане 384 новых случая COVID-19. За сутки скончались еще 2 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 20 октября зарегистрировано 384 новых случая COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 42

Ош - 67

Чуйская область – 27

Ошская область - 52

Таласская область - 6

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 57

Баткенская область - 118.

За весь период зафиксировано 52 910 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 46 139 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 276 человек:

Бишкек – 37

Ош – 20

Чуйская область – 20

Ошская область – 52

Таласская область – 6

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 29

Джалал-Абадская область – 52

Баткенская область – 54.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Баткенская область – 1

Бишкек – 1.

Всего за сутки от коронавируса скончались 2 человека, за все время пандемии - 1113 человек.

На стационарном лечении находятся 2690 пациентов, на амбулаторном лечении – 2481 пациента.


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URL: https://www.vb.kg/393290
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (827 материалов)
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