В Кыргызстане 384 новых случая COVID-19. За сутки скончались еще 2 человека

В Кыргызстане на 20 октября зарегистрировано 384 новых случая COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 42
Ош - 67
Чуйская область – 27
Ошская область - 52
Таласская область - 6
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 57
Баткенская область - 118.
За весь период зафиксировано 52 910 зараженных коронавирусом, при этом всего выздоровели 46 139 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 276 человек:
Бишкек – 37
Ош – 20
Чуйская область – 20
Ошская область – 52
Таласская область – 6
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 29
Джалал-Абадская область – 52
Баткенская область – 54.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Баткенская область – 1
Бишкек – 1.
Всего за сутки от коронавируса скончались 2 человека, за все время пандемии - 1113 человек.
На стационарном лечении находятся 2690 пациентов, на амбулаторном лечении – 2481 пациента.