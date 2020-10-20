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COVID-19. В КР лишь 147 медиков и 24 семьи погибших получили компенсации

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане 147 медработников получили компенсации в 200 тысяч сомов. Еще 24-м семьям погибших медиков выплатили по 1 млн сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что всего Минздрав рассмотрел 1901 заявку на получение выплат за заражение коронавирусом на работе. Удовлетворена была пока лишь 171 заявка.

"Компенсацию получили 147 заболевших в размере 200 тысяч сомов и в 24 случаях выплачено семьям умерших медицинских работников от коронавируса по 1 млн сомов. Также, 19 октября состоялось совещание комиссии, где назначены компенсации 133 медработникам, из них 130 заболевшим и 3 семьям умерших", - сказал Усенбаев.

Напомним, по данным ведомства, за время пандемии заразились COVID-19 всего 3545 медработников, из которых выздоровели 3184.


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URL: https://www.vb.kg/393300
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (827 материалов)
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