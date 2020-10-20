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Митинг против Тюлеева: Камчыбек Ташиев недоволен кандидатурой нового мэра?

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- Бакыт Басарбек
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Кандидат от партии "Мекенчил" и активист Торохан Жунусбеков призвал бишкекчан выйти на митинг против и. о. мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Дорогие соотечественники, приглашаем вас на митинг против выдвижения старого кадра, уличенного в коррупции, Наримана Тюлеева, к 10:00 возле мэрии", - написал он воззвание.

Напомним, лидером партии "Мекенчил" является нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По этой причине не исключено, что он также выступает против выдвижения Наримана Тюлеева в градоначальники.


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URL: https://www.vb.kg/393312
Теги:
Камчыбек Ташиев, Нариман Тюлеев, митинг, Кыргызстан
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