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Статус русского языка и гумпомощь. О чем Садыр Жапаров говорил с послом РФ

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- Екатерина Улитина
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Кыргызская Республика, как и прежде, придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией. Об этом исполняющий обязанности президента, премьер-министра Кыргызской Республики Садыр Жапаров сказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко, сообщает аппарат правительства.

"Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и государственного аппарата на восстановление социально-экономического положения страны, в том числе подготовки к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции. Здесь хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя президента России Дмитрия Козака. И как прежде Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность российской стороне за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи в Кыргызстан", сказал Садыр Жапаров.

Посол Российской Федерации в Кыргызской Республики Николай Удовиченко поздравил Садыра Жапарова с назначением на пост премьер-министра Кыргызской Республики.

"Кыргызскую Республику и Российскую Федерацию связывают особенно близкие и теплые отношения. Российская сторона заинтересована во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и продолжении языковой политики в Кыргызстане. В Кыргызской Республике реализуется ряд солидных программ. Одним из важных элементов является привлечение дополнительных российских инвестиций, а также акцент на экономическое сотрудничество между странами. Российская Федерация готова оказать содействие в модернизации налоговой системы и ведения системы маркировки прослеживаемости товаров", - отметил посол.

В свою очередь, и.о. президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте, выразил просьбу увеличить количества учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана.

Стороны обсудили вопросы финансовой помощи Кыргызской Республике, возможного увеличения регулярных рейсов между странами и социально-экономическую ситуацию в стране. Сообщено, что дальнейшую работу Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному сотрудничеству от кыргызской стороны будет вести Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков. В завершении встречи, стороны выразили готовность в продолжении активного диалога для решения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня кыргызско-российского сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/393334
Теги:
президент, Россия, Кыргызстан, премьер-министр, посол, Садыр Жапаров
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