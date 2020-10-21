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Еще одно дело против Атамбаева передано в суд. Ущерб более 13,7 млрд сомов

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- Екатерина Улитина
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Еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По этому же делу проходит экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

Им вменяют обвинения совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 (Коррупция), пунктом 2 части 3 статьи 215 (Легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, по фактам коррупции, незаконного обогащения и легализации преступных доходов.

- коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек с причинением государству особо крупного ущерба в сумме 5 439 527 482 сомов.

- легализации преступных доходов на сумму 225 000 000 сомов и незаконного обогащения путем приобретения движимого, недвижимого имущества, долей в различных компаниях и иных материальных благ на сумму 323 704 287 сомов;

- коррупции и незаконного завладения месторождением сурьмы "Терек", блок №17, участок "Южный" в Чаткальском районе Жалал-Абадской области, с запасами сурьмы 7231 тонн, золота 265 килограмм и серебра 4246 кг. общей стоимостью 8 255 146 455 сомов.

Таким образом, в результате преступных действий Атамбаева, Шадиева и других лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 13 694 673 937 сомов.

В настоящее время органами следствия принимаются меры по отысканию и установлению других активов Алмазбека Атамбаева и его приближенных лиц, добытых преступным путем, в том числе на территории иностранных государств.


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URL: https://www.vb.kg/393347
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскарбек Шадиев, Генеральная прокуратура, коррупция, суд, Кыргызстан
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