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Член ЦИК: Повторные выборы в ЖК состоятся с 7-процентным порогом и Формой-2

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- Оксана Гут
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Повторные выборы в Жогорку Кенеш состоятся по действующим нормам с 7-ми процентным порогом и использованием Формы-2. Об этом заявила пока еще член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Атыр Абдрахматова.

Она отметила, что ЦИК не должен был назначать дату парламентских выборов, прежде чем вступят в силу поправки в выборное законодательство.

"ЦИК подложил очередную свинью, назначив повторные выборы депутатов ЖК по действующему избирательному законодательству - закон обратной силы не имеет! ЦИК должен был сегодня дождаться изменений от Жогорку Кенеша, завтра успели бы назначить. Сегодня так поспешно назначили, сохранив при этом 7-ми % порог (для прохождения в ЖК - ред.), 5 млн (избирательного - ред.) залога и Форму-2", - написала юрист на своей странице в Facebook.

Также Абдрахматова напомнила, что ЦИК не вынес решения по нарушениям в ходе выборов, не решено "будут ли партии, против которых выступил народ, участвовать в выборах".

"Очередное заигрывание и защита партий, нарушавших законы... Зачем сейчас депутаты бьются за поправки?", - возмутилась она.

Атыр Абдрахматова призвала срочно обновить состав ЦИКа и удовлетворить ее заявление об отставке, поданное еще 16 октября.

Напомним, сегодня ЦИК объявил о том, что выборы в Жогорку Кенеш состоятся 20 декабря 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/393349
Теги:
выборы, закон, Конституция, нарушения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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