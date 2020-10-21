"Пока не решится наш вопрос, мы не дадим ни копейки в бюджет страны"

С 1 ноября этого года все рынки прекращают платить все налоги, пока вы не решите вопрос с открытием границы. Об этом министру экономики Санжару Муканбетову заявила глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

По ее словам, это вынужденная мера.

⁃ Я вам официально заявляю, что с 1 ноября мы, предприниматели, прекращаем платить все налоги, включая патент и Соцфонд. Пока вы не решите наш вопрос, мы не дадим ни копейки в бюджет страны, - подчеркнула Долоталиева.

Напомним, сегодня прошла встреча министра экономики Санжара Муканбетова с предпринимателями.