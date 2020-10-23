COVID-19 в КР. В больницах есть запасы лекарств на 332,3 млн сомов

В организациях здравоохранения республики имеются запасы лекарственных средств на общую сумму 322 млн 396,8 тыс. сомов (по состоянию на октябрь месяц 2020 года). Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

Запасы лекарств в больницах по городам и областям

г. Бишкек на 45 млн 714,3 тыс. сом; в Ошской области на 179 млн 032,2 тыс. сом; в Жалал-Абадской области на 41 млн 576,1 тыс. сом; в Баткенской области на 20 млн 356,4 тыс. сом; в Чуйской области на 13 млн 593,1 тыс. сом; в Нарынской области на 12 млн 868,2 тыс. сом; в Иссык-Кульской области на 7 млн 043,4 тыс. сом; в Таласской области на 5 млн 007,2 тыс. сом.

При текущей эпидемиологической ситуации, имеющихся запасов хватит больницам хватит на 1 – 1,5 месяца или для лечения 8 – 10 тысяч больных.

С начала эпидемии Covid-19 из консолидированного бюджета Фондом ОМС выделено организациям здравоохранения на приобретение медикаментов и изделий мед.назначения (СИЗ, респираторы и др.) 1 611 804,6 тыс. сомов.

Фондом ОМС на постоянной основе ведется сбор данных по остаткам и потребностям лекарственных средств (92 позиции) для лечения коронавирусной инфекции, в соответствии с последним утвержденным Минздравом "Временного клинического руководства по дагностике и лечению коронавирусной инфекеции (Covid-19)".