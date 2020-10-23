ФОМС выплатил около 1 млрд сомов на компенсации медикам, борющимся с COVID

На текущий момент Фондом ОМС на выплату компенсаций медицинским работникам, задействованных в борьбе с Covid-19, профинансировал организациям здравоохранения 985 млн 549 821 сомов.

Выплата компенсаций была осуществлена 62 123 медицинским работникам, из них 15 295 врачи, 27 773 медицинский средний персонал, 12 777 младший медицинский персонал и 6 278 прочий персонал стационаров, обсерваций, мобильных и эпидемиологических бригад. Также сотрудники скорой помощи, санитарно-карантинных пунктов, патологоанатомы, лаборанты и другие специалисты получили компенсационные выплаты.

Наибольшая сумма 596 444 679 сомов компенсаций выплачена сотрудникам стационаров, обсервации – 184 461 065 сомов и мобильным бригадам - 108 406 064 сомов.

"В связи с произошедшей ситуацией в стране, Министерством финансов КР кассовый план для компенсационной выплаты медикам за сентябрь был открыт позже установленного срока и 14 октября года ФОМС на 100% произвел им выплаты", - отметил начальник управления исполнения бюджета Канатбек Эсенгулов.

В ФОМС напоминают, что правительством Кыргызской Республики дополнительно выделено до конца 2020 года из республиканского бюджета 640 млн сомов на компенсационные выплаты медицинским работникам задействованных в борьбе с Covid-19, из них 540 млн сом через ФОМС и 100 млн сом через МЗ КР.