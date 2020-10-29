В КР создан Аналитический центр по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Максат Мамытканов принял участие в торжественном открытии Аналитического центра Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Аналитический центр был создан в целях повышения эффективности статистической и аналитической работы в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Создание центра позволит повысить качество подготавливаемых аналитическим подразделением материалов, а также укрепит аналитический и экспертный потенциал сотрудников.

Открывая торжественную церемонию, вице-премьер-министр выразил благодарность международным донорам, оказавшим помощь в создании центра и отметил, что благодаря их совместным усилиям сегодня Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики получает десять новых современных автомашин, компьютерную и иную технику, а также полностью оборудованный Аналитический центр.

"Уверен, что их использование в оперативно-служебной деятельности станет залогом успешной реализации Антинаркотической программы Правительства Кыргызской Республики", - подчеркнул Максат Мамытканов.

Далее, состоялось торжественное подписание акта передачи автомашин Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Все переданное имущество будет использоваться строго в определенных целях, бережно и эффективно. Мы приложим все свои силы чтобы не допустить негативных сценариев развития наркоситуации, но и добиться ее реального оздоровления", - отметил вице-премьер-министр.

В заключение, Максат Мамытканов заверил, что Правительство Кыргызской Республики продолжит свою работу в рамках существующих конвенций.

"Борьба с незаконным оборотом наркотиков была и остается одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Кыргызской Республики", - заключил он.