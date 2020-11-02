"Мы тоже кормим свои семьи". Торговцы "Дордоя" вышли на митинг

У здания правительства сегодня митингуют торговцы рынка "Дордой". Они требуют отрыть границу с Китаем и вернуть им их товары, застрявшие на границе.

- Работа рынка практически парализована. Мы тоже кормим свои семьи, платим аренду за контейнеры. Причем оплату за них нам никто не снижал. И это при минимальном товарообороте и невозможности получить продукцию. Пусть дадут хотя бы какие-то льготы по аренде. Тем более, многие реализаторы - единственные кормильцы в семье. Нам неясно почему государство не обращает внимание на наши нужды? - возмущаются они.