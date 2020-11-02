Погода
$ 81.79 - 81.90
€ 95.17 - 96.67

"Мы тоже кормим свои семьи". Торговцы "Дордоя" вышли на митинг

187  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

У здания правительства сегодня митингуют торговцы рынка "Дордой". Они требуют отрыть границу с Китаем и вернуть им их товары, застрявшие на границе.

- Работа рынка практически парализована. Мы тоже кормим свои семьи, платим аренду за контейнеры. Причем оплату за них нам никто не снижал. И это при минимальном товарообороте и невозможности получить продукцию. Пусть дадут хотя бы какие-то льготы по аренде. Тем более, многие реализаторы - единственные кормильцы в семье. Нам неясно почему государство не обращает внимание на наши нужды? - возмущаются они.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393735
Теги:
торговля, митинг, Бишкек, Дордой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  