Омурбек Бабанов пропускает декабрьские выборы

Вышедшее на днях интервью Омурбека Бабанова для радио "Азаттык" могло бы стать откровением. Однако политик не сказал почти ничего принципиально нового, за исключением намека на то, что он не станет принимать участия в президентских выборах.

Бывший лидер партии "Республика" умело воспользовался предоставленной информационной площадкой для того, чтобы объясниться с кыргызстанцами, в том числе по поводу некоторых его решений и действий, совершенных в последнее время.

Прежде всего, он заявил, что не намеревался возвращаться в политику после парламентских выборов - 2020.

- Говоря, что уйдут из политики, имеют в виду, что не будут активно вести политическую деятельность. Все политики должны уметь вовремя уходить. Я знаю, после парламентских выборов "Республика" хотела меня выдвинуть на пост премьера, но у меня не было таких намерений, - сказал Омурбек Бабанов.

Политик также сообщил, что после событий 5 октября тоже не планировал занять какой-то пост.

- Я пришел на площадь, чтобы призвать все политические силы к единству. Но тогда молодежь не дала мне слова. Потом в 5.00 Алтынбек Сулайманов отправил ко мне своего помощника домой. Несколько политиков вызвали меня в отель "Жаннат". Там они попросили меня временно возглавить правительство до окончания выборов с условием, что я не буду участвовать в них, - пояснил он.

Кроме того, Бабанов рассказал, почему решил объединиться с Алмазбеком Атамбаевым, который ранее вынудил уйти его из политики.

- Атамбаев чего только не говорил обо мне в 2017 году. Это для меня было тяжело. Год я был за рубежом, год держал обиду, но потом решил, что от обиды к нему моя жизнь не станет лучше. Кыргызы - великодушный народ. Этот человек у меня несколько раз просил прощения, признавал свои ошибки. Я решил его простить, - сказал он.

На Сооронбая Жээнбекова Омурбек Токтогулович, как оказалось, тоже не держит зла. Несмотря на то, что именно во время правления экс-президента на Бабанова было возбуждено семь уголовных дел по разным статьям.

Наиболее важной частью интервью стал ответ политика на вопрос о баллотировании, на который он не дал однозначного ответа, заявив, что все станет известно в ближайшее время "после консультаций с однопартийцами".

Так Омурбек Бабанов дал понять, что не собирается участвовать в гонке. Политики, в том числе и бывший премьер-министр, нередко кокетничают, когда речь идет об их участии в чем-то. Но в данной ситуации Бабанов, как опытный политический игрок, четко понимает, что держать интригу нет смысла: выборы на носу, а потому на счету каждый день и, тем более, эфирное время СМИ.

Вместе с тем, исходя из того, что Омурбек Токтогулович поддержал перенос парламентских выборов и озвучил свою приверженность к президентской форме правления, можно сделать вывод, что он собирается участвовать в будущих гонках – за мандат в ЖК и кресло главы государства.

Сейчас же, судя по всему, он решил взять паузу. И это можно считать политически зрелым решением, хотя и немного запоздалым. VB.KG не раз писал о том, что в этом году Бабанову не стоит активизироваться на политической арене. Перерыв, если таковой будет, он сможет использовать для того, чтобы собраться с силами, вновь вернуть себе полное расположение сторонников (отсюда, вероятно, и объяснение альянса с Атамбаевым) и разработать выборную программу, которая "зацепит" избирателей.