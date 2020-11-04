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На юге КР у местного жителя обнаружили партию героина на 1 млн сомов

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- Виктория Гунгер
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Сотрудниками управления мобильных оперативных отделов СБНОН МВД КР в городе Ош задержан гражданин, у которого обнаружен героин. Вес партии составляет 1 кг 139 гр.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, осуществляется досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст. 267 УК КР. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет примерно 1 млн. 139 тысяч сомов. Из нее можно было изготовить около 12 тысяч разовых доз, - отметили в СБНОН КР.


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URL: https://www.vb.kg/393812
Теги:
наркотики, Ош, Кыргызстан, наркотрафик
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