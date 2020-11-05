Кыргызстан заплатил $1 млн за лобби своих интересов в США, Израиле и ОАЭ

Кыргызстан заключил контракт со скандально известным лоббистом Ари Бен-Манаше на $1 млн. Договор размещен на сайте Министерства юстиции США в разделе регистрации актов иностранных агентов. Документ подписан от имени премьер-министра, и.о. президента Садыра Жапарова, неким бизнесменом Абдыманапом Карчыгаевым.

Кто заключил договор?

Соглашение с Ари Бен-Манаше было заключено через его консалтинговую компанию Dickens & Madson, которая базируется в Торонто (Канада). Документ подписан 30 октября, в этот же день кыргызская сторона перевела $500 тысяч компании. Сторона КР представлена "представителем президента Кыргызстана" Абдыманапом Жолдошевичем Карчыгаевым, на документе стоит печать "Аграрно-промышленная корпорация "Ренессанс". На титульном листе договора указано, что Карчыгаев представляет интересы премьер-министра, и.о. президента Садыра Жапарова.

Кстати, данная компания была зарегистрирована в сентябре 2019 года. Ее учредителями являются Карчыгаев Алтынбек Абдыманапович, Карчыгаев Кайратбек Абдыманапович и Абдыманап кызы Күмүшай.

Какие пункты включает в себя договор?

Фирма Dickens & Madson после получения 100% оплаты начнет от имени Кыргызстана работу в ряде иностранных государств: США, Израиль, Саудовской Аравии и ОАЭ. Компания будет лоббировать интересы Кыргызстана в этих странах, формируя их благоприятную политику по отношению к КР. Помимо прочего приложит все усилия, чтобы добиться финансовой и материальной помощи для борьбы с COVID-19 и экономических последствий пандемии.

Также компания обещает помочь добиться расширения экономического сотрудничества между США и Кыргызстаном, организовать ряд встречи с руководством Соединенных Штатов. Кроме того, Dickens & Madson берет на себя обязательства по привлечению инвестиций в частный сектор сельского хозяйства и в другие сферы экономической деятельности.

Отдельным пунктом обговаривается лоббирование встречи и.о. Президента КР с премьер-министром Израиля.

Кто такой Ари Бен-Манаше?

В мировых СМИ Ари Бен-Манаше пользуется не самой лучшей репутацией. Его называют "любимым лоббистом полевых командиров". Он родился в Ираке в семье евреев, позже он перебрался в Израиль. До 1987 года работал на Израильскую разведку. Много шума наделала его книга "Прибыль от войны: изнутри секретной американо-израильской оружейной сети", в которой он рассказал о схемах продажи оружия в Иран. Позже, он делился многими сведениями с журналистами о израильском вооружении. Дошло до того, что Израиль отрекся от Бен_Манаше, заявив, что тот никогда не служил в их спецслужбах.

В 2002 году вокруг персоны Ари Бен-Манаше вновь разразился скандал. Он сообщил, что помогает на выборах в Зимбабве оппозиционному кандидату в президенты Моргану Цвангираи, но на деле работал с его соперником, диктатором Робертом Магубе. В СМИ писали, что за сотрудничество с Мугабе Бен-Манаше получил от наркобарона Пол Ле Ру $14 млн.

В 2019 году суданский генерал Мохаммед Хамдан Дагало заключил договор о лоббировании с фирмой Бен-Манаше. Согласно сделке Dickens & Madson должна была добиться признания Хамдана Дагало на международной арене, организовать встречи с президентом США и лидерами других стран, а также договориться о финансировании армии Судана. Суданскому генералу, который в настоящее время является одним из членов временного правительства, приписывают организацию резни в ходе которой погибли более 100 повстанцев.

У Ари Бен-Манаше несколько раз были проблемы с законом. В 1989 году он даже провел год в американской тюрьме, но был полностью оправдан.

В настоящее время Ари Бен-Манаше проживает в Канаде.