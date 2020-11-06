В Кыргызстане за сутки выявлено 535 случаев коронавирусной инфекции

В Кыргызстане за сутки выявлено 535 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 151 Ош - 21 Чуйская область – 104 Ошская область - 75 Таласская область - 20 Нарынская область - 6 Иссык-Кульская область – 43 Джалал-Абадская область – 67 Баткенская область - 48

Всего за весь период зарегистрировано 61 309 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 528 человек:

Бишкек – 160 Ош – 39 Чуйская область – 34 Ошская область – 96 Таласская область – 14 Нарынская область – 5 Иссык-Кульская область – 26 Джалал-Абадская область – 71 Баткенская область – 83

Всего за весь период выздоровели 52 343 пациента.

На сегодняшний день лечение в стационарах получают 3430 пациентов, из них:

65 человек (1,8%) - удовлетворительное состояние; 2311 (67,3%) - средней тяжести; 930 (27,1%) - тяжелые; 124 (3,6%) - крайне тяжелые.

Амбулаторное лечение получают 3746 пациентов.

За сутки у трех врачей подтвердился коронавирус.