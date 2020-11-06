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В Кыргызстане за сутки выявлено 535 случаев коронавирусной инфекции

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане за сутки выявлено 535 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 151
  2. Ош - 21
  3. Чуйская область – 104
  4. Ошская область - 75
  5. Таласская область - 20
  6. Нарынская область - 6
  7. Иссык-Кульская область – 43
  8. Джалал-Абадская область – 67
  9. Баткенская область - 48

Всего за весь период зарегистрировано 61 309 случаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 528 человек:

  1. Бишкек – 160
  2. Ош – 39
  3. Чуйская область – 34
  4. Ошская область – 96
  5. Таласская область – 14
  6. Нарынская область – 5
  7. Иссык-Кульская область – 26
  8. Джалал-Абадская область – 71
  9. Баткенская область – 83

Всего за весь период выздоровели 52 343 пациента.

На сегодняшний день лечение в стационарах получают 3430 пациентов, из них:

  1. 65 человек (1,8%) - удовлетворительное состояние;
  2. 2311 (67,3%) - средней тяжести;
  3. 930 (27,1%) - тяжелые;
  4. 124 (3,6%) - крайне тяжелые.

Амбулаторное лечение получают 3746 пациентов.

За сутки у трех врачей подтвердился коронавирус.


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URL: https://www.vb.kg/393872
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (842 материалов)
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