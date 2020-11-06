В Кыргызстане за сутки выявлено 535 случаев коронавирусной инфекции

В Кыргызстане за сутки выявлено 535 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Всего за весь период зарегистрировано 61 309 случаев.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 528 человек:
Всего за весь период выздоровели 52 343 пациента.
На сегодняшний день лечение в стационарах получают 3430 пациентов, из них:
Амбулаторное лечение получают 3746 пациентов.
За сутки у трех врачей подтвердился коронавирус.