Усупов: Бандиты были не на площади, а в Жогорку Кеӊеше и Правительстве КР

Начальник штаба ДНД и общественный деятель Тилек Усупов убежден, что конституционная реформа нужна Кыргызстану. По его словам, необходимо восстановить избирательные права граждан "избирать" и "быть избранным". Своим мнением по этому поводу

Тилек, вы возглавили штаб народных дружин (ДНД) и были свидетелем всех произошедших событий. Что, по вашему мнению, произошло 6 октября? Новая "третья революция" или переворот?

Проект установления внешней формы управления "был другого сценария и исходил из Белого дома. Агенты внешнего влияния зная, что их партии непроходные (с их ЛГБТ лояльными лидерами), основательно готовились к акциям недовольства: проводили обучающие семинары тренинги для молодежи - как выходить на протестные митинги и как вести асимметрическую информационную психологическую войну против экс-президента КР Жээнбекова. Цель протестов была обвинить Жээнбекова в узурпации власти, коррупции и объявить ему импичмент. Далее по их сценарию, должны были состояться переговоры с Президентом КР о пересмотрении результатов парламентских выборов или о назначении новых выборов – для прохождения ЛГБТ лояльных партий в парламент.

Но, как всегда они недооценили человеческий фактор кыргызского менталитета. Первое, они переоценили грантоедов и партлиберастов. Второе, недооценили традиционалистов. Ситуация вышла из-под их контроля и в результате образовались новые и настоящие лидеры. Садыр Жапаров это политический плод, не входящий в планы инферных, западных процессов.

6 октября кыргызский народ вышел на протестную акцию против партийных списков и за восстановление гражданских прав "избирать" и "быть избранным" и за конституционную реформу.

Де юре – кыргызский народ является единственным источником власти. Де факто - он показал, кто является единственным источником силы.

Но источник зла - текебаевская конституция остается в силе и агенты внешнего влияния изо всех сил стараются сохранить ее, точнее сохранить партийные списки. Иными словами, протест кыргызского народа низведен ниже нуля. По текебаевской конституции кыргызский народ и Жапаров считаются преступниками. После такого разворота событий протест народа плавно перешел в третью революцию, и она, бессрочно, будет продолжаться до восстановления избирательного права кыргызского народа.

Для дальнейшей стабилизации социальной и политической обстановки, а также усиления правовых и легитимных основ безопасности нашей страны необходимыми условиями являются:

И.о президента обязан незамедлительно приступить к проведению реформ, которые выведут страну из кризиса:

1.Образовать общественно-государственную комиссию и произвести инвентаризацию экономического состояния страны и юридико-правовую экспертизу законодательной базы. Через эту комиссию должны проходить отбор, выбор и назначение профессионалов в государственную службу. При таком раскладе, не останется жизненного пространства для кумовства, трайбализма, классовости и тем более действиям агентов внешнего влияния. Четко определяются права и обязательства.

2.Образовать Конституционный совет по разработке проекта Конституции и провести референдум. Восстановить избирательные права граждан,, избирать" и ,,быть избранным". Восстановить равенство всех граждан перед законом и судом. И другие моменты социально направленного характера и оптимизации структуры государственных институтов.

Почему нужна конституционная реформа?

- Вся система политуправления, судопроизводство и институты принуждения были разгосударствлены и форматированы в коммерческие структуры частного владения. И все это благодаря текебаевской конституции, которая разрушает страну.

В приоритете повестки дня должен стоять не вопрос формы управления (президентской или парламентской), а вопрос - качественного наполнения, то есть партийной или всеобще-народной. Парламентская или президентская будет зависеть от их естественного качества. Пусть партии идут на выборы персонально, а не оптом как чиновничий ширпотреб!

Удалось ли справиться народным дружинам с попытками грабежей и погромов?

- Протестная акция была задействована вокруг здании Белого Дома, он и его близлежащая инфраструктура пострадали. Поджог в Белом Доме организовали президентский аппарат для уничтожения информационного следа и обвинения народа в грабительстве и поджоге. В целом на территории столицы не было грабежов и насилий. Не поддаваясь провокациям, народ сплотился и ДНД смогли защитить Бишкек и страну в общем. Этому свидетельствуют мнения мировых аналитических центров и в частности личное высказывание Президента Республики Беларусь, Лукашенко о работе ДНД.

Надо отметить, что агенты внешнего влияния быстро среагировали и создали параллельный ДНД при помощи мнимых международных организаций. При информационной бомбардировке, что они спасают город от иногородних вандалов, эти ДНДшники смогли аккумулировать материальные помощи, финансовую помощь от граждан Бишкек, бизнесменов и международных организаций. Самое главное сумели аккумулировать политические бонусы. Надо отдать должное, они смогли монетизировать протестные акции и последующие действия после протестных акций.

Их центр ДНД занимался мониторингом и подрывной деятельностью в информационном поле: дискредитацией истинных патриотов страны, которые приехали со всех регионов бороться за избирательные права и поддержать Жапарова. Поливали грязью и открыто обзывая истинных патриотов мырками – недочеловеками. Цель: информационно-психологически нагнетать ситуацию. Далее классика – при поддержке международных организаций и медиа, вводится миротворческая армия - голубые каски ООН.

К большому сожалению агентов внешнего влияния, кыргызский народ проявил мудрость.

Все аналитические центры скрупулезно восстанавливают все моменты и эпизоды протестных действий народа 6 октября. Что было до, во время событий и после в мировом информационном поле? Какая мотивация и политическая направленность протестующих? Речевки и тональность? Идет сбор зафиксированных погодных условий и геопозиций. До сих пор ведется тайные опросы, интервьювирование участников и наблюдателей тех событиях. Как реагировали флора и фауна на эти события? Чем питались протестанты и куда ходили в туалет? Как лечились во время травмы и какие лечебные средства и обезболивающие использовались?

Үркүн 1916 года, народные волнения в Кыргызстане был буревестником октябрьской революции 1917 года! А события 6 октября вошли в военные анналы, как началом глобальной борьбы традиционщиков в лице кыргызского народа за сохранение, защиты и развитие религиозных, национальных и семейных ценностей.

Сейчас ряд экспертов говорят о том, что во власть рвется криминал и ОПГ активно влияют на политические процессы в стране. По Вашему мнению, это так?

- Кыргызстан на пороге глобальной информационной войны! Бандиты были не на площади, а были в Жогорку Кеӊеше и в Правительстве КР! Коррумпированная, криминализированная, политическая модель управления партийной диктатуры не желает восстановить конституционное право народа ,,избирать" и ,,быть избранным" и намерена идти на новые выборы по партспискам.

Мнимые международные организации поддерживали и поддерживают преступную текебаевскую конституцию, который противоречит целям, принципам и задачам ООН "о самоопределении народа как основополагающего права", следовательно нарушается вся система международных прав и отношений. Текебаевская конституция - большая угроза структуре ЕАЭС, ШОС и ОДБК.

Можно ли ожидать новой дестабилизации политической ситуации в преддверии или во время президентских и парламентских выборов?

- Выборы по партспискам по текебаевской конституции - это новый виток дестабилизации! Выборы по партийным спискам - это политический проект внедрения внешней формы управления в Кыргызской Республике! Этот проект прошёл свои три стадии развития:

1.Экономическая коррупция

2.Политическая коррупция

3.Криминализированная политическая коррупция

Фундаментом всех этих явлений являются два основополагающих момента:

а) узурпированные политическими партийными группировками ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА граждан и по ,,партийным спискам формируемых на коммерческих принципах'' захват высшего законодательного и высшего исполнительного органов страны...;

б) псевдо-гражданские объединения, выступающие от имени народа и легитимирующие преступные действия мнимых политических партий...!

Плюс к этому, подыгрывает команда Жапарова, которая не обладает государственным мышлением и не имеет должного юридико-правового образования. Боясь потерять свои позиции и перехода инициатив, они ревностно отталкивает все предложения от истинных патриотов, тем самым отталкивают народ от Жапарова к лапам агентов внешнего правления на дальнейшего раздробления.

После президентских выборов нынешний "нелегитимный" Жогорку Кенеш объявят. Жапарову недоверие и это станет основанием вернуть его в тюрьму и также привлечь к уголовной ответственности его сторонников – истинных патриотов, за попытку госпереворота и международный экстремизм.

Дело не в личности Жапарова, а попытка агентами внешнего влияния передать Кыргызстана под внешнее правление.

Превратить Кыргызстан в большой центр по подготовки идеологических экстремистов против Китая и России.

Будут ли и дальше дружины защищать покой граждан, ведь не исключены новые беспорядки и погромы?

- Да, ДНД считает гражданским долгом защищать покой граждан при любом раскладе и по сей день ведет работу по обеспечению безопасности в стране. Вы правы, ДНД беспокоит преступное бездействие аппарата и пресс службы и.о. Президента и Премьер Министра. До сих они не озвучили четкий план работы по графику конституционных реформ, по восстановлению экономики и производства, по подготовке к осенно-зимнему отопительному сезону и продовольственному безопасности населения, по обеспечению медикаментами и оказанию медицинских услуг. Почти год народ был в карантине и не давали ему работать. Деньги, отправленные международными организациями на COVID -19, Жогорку Кенеш и правительство Боронова своровали, а точнее эти средства ушли на укрепление экономических позиций агентов внешнего влияния. Соответственно, у населения отсутствуют, элементарно, деньги на покупку продовольствия и угля зимой. Уже ослаб иммунитет. Из-за преступного бездействия аппарата правительства, некоторые протестующие открыто заявляют что, в следующий раз не будут брать Дом Правительства, а точечно будут ловить коррупционеров в домах. Непременно, революция имеет свое продолжение! Но какой форме, вот это вопрос?!

Созданы ли такие же народные дружины в других городах республики?

- Испокон веков, каждая кыргызская диаспора за рубежом и каждый субъект Кыргызской Республики имеет собственные народные дружины, которые в свою очередь, взаимодействуют с народными дружинами с других регионов и кыргызскими диаспорами в целях исключения провокации со стороны агентов внешнего влияния. Все взаимодействия проходят по следующим принципам:

1) Независимо от расы, половой принадлежности, национальности, возраста, социального статуса, религиозных и политических убеждений, все равны и имеют свободу действий;

2) Никаких Лидеров, Председателей, Директоров, Старших Братьев;

3) Формат круглого стола;

4) Положение деятельности, правила и регламент определяются непосредственно участниками диалога;

5) Каждый участник (гражданин и гражданское объединение) сохраняет за собой автономность в деятельности в принятии каких либо решений исходя из территориальной специфичности и интереса того сообщества, интересы которого представляет член народной дружины;

6) Никто не имеет права навязывать свое мнение другому.

Каковы Ваши планы? Будут ли дружины поддерживать какие-то политические партии или будут держать нейтралитет?

- Я лично придерживаюсь принципа – голосуя за "любую партию" или голосуя "против всех", признаешь легитимность "партийных списков" - это лишает народ его конституционного права на законность отстаивания восстановления избирательного права "избирать" и "быть избранным". Без восстановления избирательного права народа, выборы по партспискам не легитимны и антиконституционны и являются не всеобщими, а межпартийными выборами!