Доллар - 84.5, евро - 100.6 сома. Курс валют в КР снова бьет рекорды

Курс доллара сегодня, 9 ноября, в Кыргызстане в обменных пунктах превысил отметку в 84 сома. Бьет рекорды и евро. Ряд "обменок" продавали его свыше 100 сомов за 1 "европейца". До подобных отметок курс валют в КР еще не поднимался.

Согласно сайту Valuta.kg, в настоящее время курс валют в Бишкеке выглядит следующим образом:

Напомним, эксперты ранее отмечали в беседе с редакцией, что в ближайшее время ожидать стабилизации национальной валюты не стоит. Доллар будет расти до стабилизации политической ситуации в стране.