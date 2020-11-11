Внешняя политика Байдена: Жесткий подход к России и Китаю и дружба с ЕС

Вокруг нынешней внешней политики США сгустилась атмосфера неопределенности: в то время как избранный президент страны Джо Байден получает поздравления с победой на выборах от лидеров стран-союзников Вашингтона в Европе, действующий госсекретарь Майк Помпео заявляет журналистам, что, как он считает, "состоится мягкий переход ко второй администрации Трампа", говорится в статье издания "Голоса Америки".

Однако это не мешает экспертам делать свои прогнозы относительно того, каким будет внешнеполитический курс следующего хозяина Белого дома, каковым, по прогнозам прессы и большинства наблюдателей, должен стать Байден – человек, являющийся отнюдь не новичком во внешней политике США и ее практическом осуществлении.

По соцсетям в эти дни разошлась видеосъемка от января 1988 года, когда сенатор-демократ Джо Байден встречался с "мистером "Нет" - Андреем Громыко, в то время уже оставившем пост министра иностранных дел СССР и занимавшем должность председателя Президиума Верховного Совета страны.

Байден и Громыко обсуждали Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности – тот самый, из которого вышла администрация Трампа после нарушений, допущенных Москвой. В комментариях шутки по поводу "древнего" видео перемежались с признанием того, что дипломатией избранный президент США занимается давно и на высоком уровне.

Ивэн Оснос (Evan Osnos), эксперт Центра изучения Китая имени Джона Торнтона и автор биографической книги о Джо Байдене, описал отношение самых разных иностранных лидеров к избранному президенту США так: "Они попросту его знают, они с ним знакомы. И в момент, когда образ США для наших союзников, да и оппонентов, стал выглядеть каким-то незнакомым в силу наших внутренних противоречий и проводимой политики, этот элемент – узнаваемость лидера – является политическим капиталом".

Участвовавшая вместе с Ивэном Осносом в круглом столе Института Брукингса экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Victoria Nuland) заявила, что приветствовала бы возвращение властей США к более единому подходу ко внешней политике и большему взаимодействию с союзниками Америки. Она считает, что избранный президент Байден, который призывает к прекращению политического противостояния, способен воплотить это в жизнь:

"Я полагаю, что Байден инстинктивно будет пытаться восстановить традиционную двухпартийную коалицию для продвижения лидерства Америки. Со стороны республиканцев будет выдвинуто требование более жесткого, чем они видели со стороны администрации Обамы, подхода к некоторым вопросам, в частности, к Китаю. Но мне кажется, что избранный президент Байден и его команда, в любом случае, и сами дошли до того, что нам, как демократическому сообществу, пришло время проявить гораздо более организованный, структурированный, жесткий подход к России, Китаю и вызовам со стороны авторитарных правителей, которые хотят изменить систему, основанную на правилах, для собственной выгоды. Я думаю, он приложит к этому большие усилия".

Вместе с тем, считает Нуланд, Джо Байден не будет для европейцев слишком легким партнером: "Я думаю, союзные нам демократии должны быть готовы к тому, что он будет весьма требователен, потому что он не захочет заниматься большими проблемами, стоящими перед всеми нами, в одиночку. Ему понадобится помощь союзников и партнеров в Азии, в Европе, в других частях мира. Так что, это будет гораздо более многосторонний подход, чем сейчас, но я не думаю, что он проявит себя с союзниками легко поддающимся слабаком".

Бывший заместитель министра обороны США Эрик Эделман (Eric Edelman), имеющий немалый правительственный и дипломатический опыт, в своем выступлении на круглом столе Института Брукингса отметил, что многих союзников США понадобится убеждать в том, что Вашингтон возвращается к роли лидера западного мира:

"Они смотрят на вакуум, который был создан еще президентом Обамой, возможно, в результате его недостаточной реакции на то, что происходило в Сирии, и задаются вопросом: не является ли все это не чем-то временным, присущим только правлению Трампа, а чем-то более длительным. Байден столкнется с проблемой, которая заключается в том, насколько достоверно он может сказать: "Послушайте, я не Барак Обама и не реинкарнация Барака Обамы, я Джо Байден, и я буду использовать другой подход, при котором Америка будет более активной, чем вы видели, не только в последние четыре года, но и в последние 12 лет". Сказать такое будет для него настоящим вызовом".

В то же время Эрик Эделман считает, что не ко всем договорам, которые покинул Дональд Трамп, нужно возвращаться:

"Вице-президент Байден сказал, что хотел бы вернуться к "ядерной сделке" с Ираном, и я надеюсь, что он этого не сделает, потому что я считаю, что это было бы огромной стратегической ошибкой. Ситуация в отношении Ирана изменилась… Почти никто не смог предсказать, включая критиков администрации Трампа, что кампания максимального давления создаст такое экономическое давление на Иран, какое мы видим – экономика Ирана сейчас в ужасном состоянии. Более того, иранцы сейчас сильно нарушили стандарты, установленные "ядерной сделкой". Поэтому откатить назад и ослабить санкционное давление, не получив взамен чего-то значительного, означало бы потерять те инструменты, те рычаги воздействия, которые наработаны. Более того, это испортит отношения с республиканцами в Сенате, которые будут смотреть на это очень внимательно, и не только с республиканцами".

Ивэн Оснос также полагает, что возвращаться к относительно мягкой внешней политике времен Барака Обамы, в частности, в отношении Китая, Вашингтону не следует – хотя бы потому, что жесткость в отношении Пекина поддерживают обе партии:

"Есть резолюция Сената о санкциях в отношении Пекина из-за его вмешательства в Гонконге, которая была принята 100 голосами без единого голоса против – ничто другое в наши дни не принимается таким большинством. Это дает новой администрации огромное количество вариантов того, как она может действовать в отношении Пекина".

"Например, - продолжает биограф Джо Байдена, - она может сказать Пекину: "Теперь мы можем говорить с вами по нашему расписанию и на наших условиях, потому что у нас есть мандат на такие действия". Я думаю, мы увидим, что они собираются использовать уже действующие инструменты так, чтобы извлечь выгоду. Не нужно понижать тарифы до тех пор, пока что-то не будет предложено взамен. Не нужно менять существующий подход в области технологий, пока не будет существенного прогресса по этой теме".

Старший научный сотрудник Германского Фонда Маршалла в США (GMF US) Джейми Флай (Jamie Fly) говорит, что позиции республиканцев, учитывая их преимущество в Сенате США, будут играть существенную роль в том, насколько администрация Байдена сможет претворить в жизнь свои цели. Эту точку зрения он высказал на состоявшемся 10 ноября в GMF US круглом столе:

"Элементы "трампизма" продолжат оказывать влияние на Республиканскую партию. Я думаю, мы, вероятно, увидим это в вопросах торговли. Эти тенденции присутствовали и до Трампа, когда дело касалось многосторонних институтов и международного сотрудничества. Это не новая динамика. Дональд Трамп вывел ее… на новый уровень, но это то, что происходило с партией на протяжении десятилетий, и это продолжится".

По мнению Джейми Флая, который раньше работал в команде республиканского сенатора Марко Рубио, Джо Байден олицетворяет позитивное отношение к трансатлантическому сотрудничеству. Но как Республиканская партия изменилась под влиянием Трампа, так и демократы, напомнил эксперт, претерпели изменения, связанные с формированием иного политического климата в США, и это также отразится на принятии решений во внешней политике.

При этом в отношении Китая можно ожидать согласия представителей обеих партий в Конгрессе, отмечает Джейми Флай. Он также надеется на поддержку европейских союзников США в делах с Китаем, но не ожидает слишком многого: "Кроме вопросов по Китаю, я, скорее, пессимистичен в отношении перспектив в трансатлантических отношениях".

Также одной из сфер, в которой можно надеяться как на двухпартийный консенсус в США, так и на заинтересованность Европы, является политика в отношении стран, ставших членами Евросоюза относительно недавно, либо партнерствующих с ЕС:

"Я думаю, что это регион, который явно близок сердцу Джо Байдена… У нас там есть серьезные вызовы демократии и верховенству закона, угрозы независимым медиа. Некоторые из этих проблем существуют не только в странах "Восточного партнерства", но и в таких странах-членах ЕС, как Венгрия, Болгария, Румыния… Я надеюсь, администрация Байдена придаст этому приоритет на раннем этапе".

Посол Евросоюза в США Ставрос Ламбринидис (Stavros Lambrinidis) на том же круглом столе в GMF USA подтвердил, что по проблемам, связанным с Китаем, Европа будет сотрудничать со следующим хозяином Белого дома, который уже высказывался позитивно о возвращении США к Парижскому соглашению по климату:

"Китай является крупнейшим загрязнителем окружающей среды. И возвращение США к Парижскому соглашению в высшей степени важно, также, как и закрепление конкретных методов по соблюдению взятых обязательств. Мы пытаемся это сделать в Европе, и для нас чрезвычайно важно, что мы будем тесно сотрудничать с администрацией Байдена по этому вопросу".

Хотя европейцы дают позитивную оценку возможной повестки дня с Вашингтоном, за последние четыре года изменились не только США, но и Европа, добавил европейский посол: "США будут только приветствовать Европу в лице более сильного и эффективного партнера".

При этом дипломат фактически подтвердил, что давление по поводу увеличения военных расходов европейских стран, которое постоянно оказывал на них Дональд Трамп, было правомерным. Другое дело, подчеркнул он, что сама Европа начала это повышение еще до того, как президент США стал на этом настаивать:

"Европейцы стали больше тратить на оборону в 2014-15 годах, когда Россия вторглась в Украину. Нам стало совершенно ясно, что мы должны обратить более пристальное внимание на вопросы своей обороны. Но потом мы также поняли, что дело не только в суммах, которые мы тратим, но и в том, насколько эффективно они потрачены. А в нашем случае мы имели дело с колоссальной неэффективностью".