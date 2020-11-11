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Куда звонить при сжигании листвы и антисанитарии на территории (контакты)

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- Виктория Гунгер
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Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах. Об этом сообщает муниципалитет.

Осень на дворе, листопад и снижение температуры воздуха, увеличиваются факты сжигания листьев, мусора, ветоши и резины.

- Мы постоянно предупреждаем горожан, что дым от резины, отходов и листьев – это источник угарного газа, который сильно вредит здоровью человека, а их сжигание сильно загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие, - говорится в сообщении.

СЭИ пришлось выписать штраф двум горожанам А.К. и Р.Б., проживающих на улицах Кырман и Кудрука. Составлен протокол по ч.1ст.71 Кодекса КР "О нарушениях", штраф 3 категории – 5 тысяч 500 сомов (для физических лиц).

- К сожалению, порядок и чистоту на прилегающей территории не соблюдают многие, за антисанитарию на прилегающей территории оштрафованы владельцы магазина на ул. Бейшеналиева 44, фаст-фуда Daamduu на проспекте Ч. Айтматова, хозяева компании "Эляй" на ул.Куренкеева 89, супермаркет Globus, компания "Лима" на ул.Осмонкула 340, медсервис "Кей Джи" в микрорайоне №7 д.28, компания "Азия Моторс" на ул. Анкара 5, компания "Шатинвест" на ул. Боконбаева 63, кафе "Бир Туугандар" в мкр. "Тунгуч", горожанин Б.С., проживающий на ул. Пушкина 182, - проинформировали в муниципалитете.

[i]Им всем нам пришлось выписать штраф по статье 70, она влечет за собой штраф второй категории: для физических лиц - 3000 сомов, для юридических лиц – 13 тысяч сомов.

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- Дорогие горожане, предприниматели и организации! Пожалуйста! Следите за порядком у себя возле домов и офисов, не выбрасывайте и не сжигайте мусор в неустановленных местах, ведь согласно правилам благоустройства столицы МЫ ВСЕ(!) обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте. Чистота и порядок - это условие для борьбы с вирусом! Пожалуйста! Берегите себя и родной город! Давайте сохранять чистоту в городе! Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0 705 564756


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URL: https://www.vb.kg/393988
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек
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