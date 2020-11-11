В октябре всего 7 722 медработника получат компенсации за борьбу с COVID-19

Фонд ОМС выплатил 145 млн 613,4 тысячи сомов компенсаций медработникам за октябрь. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Отмечается, что средства перечислены на счета организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика. Всего 7 722 медицинских работника, которые были задействованы в октябре для борьбы с Covid-19, получат компенсации.

По г. Бишкек было задействовано 1 636 работников из 14 организаций здравоохранения (ОЗ). Сумма компенсаций составила – 35 млн 165 тыс. сомов;

По Чуйской области - 724 работников из 25 ОЗ получат компенсацию в сумме 10 млн 125,1 тыс. сомов;

В Ошской области 2 068 работников из 58 ОЗ получат компенсацию в сумме 41 млн 966,8 тыс. сомов;

В Баткенской области 876 медработников из 14 ОЗ получат компенсацию в сумме 15 млн 856,1 тыс. сомов;

В Джалал-Абадской области 1 287 медработников из 26 ОЗ получат компенсацию в сумме 24 млн 686 тыс. сомов;

В Иссык-Кульской области 601 медработник из 15 ОЗ получат компенсацию в сумме 9 млн 653,8 тыс.сомов;

В Нарынской области 175 медработников из 6 ОЗ получат компенсацию в сумме 2 млн 885,5 тыс. сомов;

В Таласской области 355 медработников из 9 ОЗ получат компенсацию в сумме 5 млн 275,1 тыс.сомов;

В ведомстве напомнили, что правительство КР в сентябре на компенсации медицинским работникам, задействованным в борьбе против Covid-19, до конца 2020 года дополнительно выделило из республиканского бюджета Фонду ОМС 540 млн сомов, Минздраву - 100 млн.