Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

В октябре всего 7 722 медработника получат компенсации за борьбу с COVID-19

209  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд ОМС выплатил 145 млн 613,4 тысячи сомов компенсаций медработникам за октябрь. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Отмечается, что средства перечислены на счета организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика. Всего 7 722 медицинских работника, которые были задействованы в октябре для борьбы с Covid-19, получат компенсации.

По г. Бишкек было задействовано 1 636 работников из 14 организаций здравоохранения (ОЗ). Сумма компенсаций составила – 35 млн 165 тыс. сомов;

По Чуйской области - 724 работников из 25 ОЗ получат компенсацию в сумме 10 млн 125,1 тыс. сомов;

В Ошской области 2 068 работников из 58 ОЗ получат компенсацию в сумме 41 млн 966,8 тыс. сомов;

В Баткенской области 876 медработников из 14 ОЗ получат компенсацию в сумме 15 млн 856,1 тыс. сомов;

В Джалал-Абадской области 1 287 медработников из 26 ОЗ получат компенсацию в сумме 24 млн 686 тыс. сомов;

В Иссык-Кульской области 601 медработник из 15 ОЗ получат компенсацию в сумме 9 млн 653,8 тыс.сомов;

В Нарынской области 175 медработников из 6 ОЗ получат компенсацию в сумме 2 млн 885,5 тыс. сомов;

В Таласской области 355 медработников из 9 ОЗ получат компенсацию в сумме 5 млн 275,1 тыс.сомов;

В ведомстве напомнили, что правительство КР в сентябре на компенсации медицинским работникам, задействованным в борьбе против Covid-19, до конца 2020 года дополнительно выделило из республиканского бюджета Фонду ОМС 540 млн сомов, Минздраву - 100 млн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393992
Теги:
Минздрав, ФОМС, Кыргызстан, деньги, медики, врачи, компенсация, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (850 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  