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Латыпов: Товарооборот между КР и РФ не так сильно упал

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- Светлана Лаптева
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Торговое представительство России в Кыргызстане в настоящий момент продолжает работать для того, чтобы улучшить экономические взаимоотношения и товарооборот между нашими странами. Как это получается в условиях эпидемии и смены власти рассказал руководитель Торгпредства России в Кыргызстане Валерий Латыпов.

Валерий Сагитович, как складывается для Торгпредства 2020 год?

- Несмотря на опасения, и благодаря нашим совместным усилиям, товарооборот наших стран не так сильно упал по сравнению с прошлым годом. Если посмотреть на показатели по августу 2020 года, то товарооборот снизился только на 12.5 процентов. И мы надеемся, что еще есть время для восстановления, чтобы год не оказался провальным. Мы найдем новые, инновационные проекты, которые будут движущей силой в развитии экономических отношений.

Россия традиционно поставляет в Кыргызстан нефть, нефтепродукты, лес, газ, но теперь есть и сотрудничество в области высокотехнологичные продуктов. Например, оборудование для проекта "Безопасный город" поставляла российская фирма "Вега". Надеемся, что они дальше будут работать. Работают в КР и другие российские проекты. Проект Газпром занимается газификацией в Кыргызской республике. Работает крупный проект "Востокгеологодобыча", в Кырызстане это фирма – "Альянс алтын". Кыргызско-российский фонд развития работает с 2015 года и они профинансировали за время работы более 3 тысяч проектов.

Говоря о новых инновационных проектах можно упомянуть о фирмах, которые работают в области возобновляемых источников энергии. В Кыргызстане есть места где ветер дует более 300 дней в году. Мы провели предварительные переговоры с местными компаниями и, возможно, что вскоре в Кыргызстане появится оборудование, которое будет использовать силу ветра как возобновляемый источник энергии. И мы готовы профинансировать проект, если это произойдет.

Сегодня торгпредство делает все, чтобы попробовать восстановить те контакты, которые прервались из-за пандемии и найти другие направления сотрудничества. Сегодня в Бишкеке находятся представители российских заводов, которые ведут поиск заводов для открытия производств на их территории. Пока рано говорить об итогах, но заинтересованность с обеих сторон имеется.

Идет поиск точек соприкосновения для сотрудничества и в других направлениях. Речь идет о неких прорывных проектах, которые могли бы как локомотивы вытащить наши экономические отношения, экономику Кыргызстана из кризиса. Например, в прошлом году мы не смогли профинансировать покупку 150 полуваногов для Кыргыз Темир Жолу, но в этом году надеюсь мы сможем это сделать. И это только часть нашей совместной работы.

Много вопросов обсуждается на межправкомисиях. Россия всегда оказывала помощь Кыргызстану. И во время пандемии помощь предоставлена на более 2.5 млн дол. Это и поставка необходимых на тот период различных товаров, лекарств, оборудования, машин скорой медицинской помощи, средств индивидуальной защиты и другого. Подписано соглашение и идет выпуск более 300 переносных и стационарных аппаратов ИВЛ на заводе "Дастан".

Понятно, что есть негативные аспекты реальности. Существенно понизился объем переводов от мигрантов из России в Кыргызстан, снизилась покупательская способность населения. Но все это потихоньку будет налаживаться.

Расскажите подробнее, с чем столкнулся бизнес из-за закрытия границ? К вам обращались за помощью?

- Да, трудное время, бизнесу, населению пришлось как говорят "проедать накопленный жирок". Но мы должны понимать, что бизнес быстро приспосабливается к трудностям. И мы готовы дальше работать. Мы перенесли основной блок работы в консультационную плоскость. Помогали всем чем могли, занимались даже теми вопросами, которые к нам и не относились. Всем старались помочь.

Торгпредство открыто к сотрудничеству. Мы готовы искать партнеров для кыргызстанских предпринимателей, фермерских ассоциаций в России, сейчас появилось много новых возможностей: кредиты, финансирование в России, лизинг. Есть возможность финансирования покупателей, оказания помощи импортерам в Кыргызстан.

Механизмы лизинга очень мало используются в КР. Фермеру трудно купить комбайн. Одному сложно: надо объединяться, и брать комбайн в лизинг. Это один из примеров. В протоколе межправкомиссии есть даже 2 упоминания об использовании такого вида финансирования. Это лизинг пассажирских вагонов кыргызской железной дороги и лизинг полувагонов, предназначенных для насыпных грузов. Возможности есть, просто их нужно искать и использовать.

Из-за пандемии все ушли в онлайн, вы видите в этом больше минусов или плюсов?

- Конечно, все привыкли пожимать руки, а в онлайн не получается это делать, вроде и контакта не хватает. Мы скорее в онлайне нашли в этом больше плюсов: стали проводить видео-конференции: это же малозатратно и не надо всех поить кофе (шутка), а встречи более эффективны. В онлайне проводятся предварительные переговоры, а сам договор партнеры подписывают в реале. Где и руки пожмут и в глаза друг другу посмотрят. Все равно предприниматель хочет разобраться: насколько можно доверять партнеру. За последнее время мы и привыкли к общению по экрану.

Положительных примеров быстрого решения вопросов достаточно. Например, к нам обратилась компания в КР с просьбой найти оборудование, мы нашли производителей и провели конференции с несколькими поставщиками. И это заняло по часу в день. И заказчики смогли увидеть все сразу – им продемонстрировали по видео товар, процесс, "провели" по цехам. Все обсудили мощности, цены, условия.

В прошлом году большой резонанс получили в Кыргызстане проведение Межрегиональных конференций, которые вы подготовили и провели с регионами России. В перекрестный год планировалось, что таких мероприятий будут больше? Или все мероприятия перенесены?

Сейчас мы проводим онлайн бизнес-миссии с регионами России. Приглашаем предпринимателей из Кыргызстана к нам в торгпредство, у нас оборудованы помещения, переговорные комнаты. С инициативой, с заявками, предложениями по проведению встреч могут обращаться как из России, так и из Кыргызстана.

Например, в Башкирии есть центр развития экспорта. Если есть такая заявка – реальный запрос о сотрудничестве, мы организовываем встречу и стороны уже говорят на своем профессиональном языке. То есть мы можем представить и презентовать российский регион.

Удобно и россиянам – им не надо ехать и тратить время на поиски каких-то фирм, компаний. Удобно и кыргызстанцам: они могут узнать о возможности сотрудничества, например, с супермаркетами всего края в КОМИ или другом регионе. Было бы желание к сотрудничеству.

Перекрестный год пролонгирован, а экономический форум Россия-Кыргызстан перенесен на 2021 год. Для тех, кто хотел бы принять участие и заявить о своих амбициях – добро пожаловать. Обращайтесь!

Сейчас модно строить прогнозы на будущее…

- Да все спрашивают, что делать с долларом, покупать, продавать? Наверное, внимательнее, чем ранее изучать ситуацию, посмотреть делать что-то или лучше туда не лезть. Доллары - это накопление капитала. Трудно советовать, всегда считал, что лучшее вложение – это купить любимой цветы.

Справка: Торгпредство – правительственная структура Министерства промышленности России и одновременно мы входим в состав дипмиссии Российского посольства.


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URL: https://www.vb.kg/394038
Теги:
торговля, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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