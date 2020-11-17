Прививка от вандализма: Может пора взять в руки книжку, а не кувалду?

Нынешней осенью побиты, кажется, все рекорды по уничтожению и осквернению произведений искусства и культурных объектов. Впрочем, нет таких достижений пусть и со знаком минус, которые рано или поздно кто–нибудь не обойдет. Так что расслабляться в нынешнее неспокойное время себе дороже.

Началось все с того, что неиспорченный интеллектом некто облил черной краской мемориальную доску у дома, где когда–то жил Гапар Айтиев - народный художник СССР, лауреат Госпремии и прочее и прочее... Лицо мастера измазали то ли от нечего делать, как уродуют лица на рекламных плакатах повсюду в городе (вырезают ножичком глаза, подрисовывают маркером всяческие детали), то ли от ощущения полной вседозволенности. Отдуваться же, как всегда, пришлось сотрудникам "Тазалыка". Они вынуждены были срочно прибыть на место и отмывать барельеф, ведь шум подняли возмущенные пользователи соцсетей, а от них всего можно ожидать. В данном случае в выражениях, адресованных варварам, сограждане не стеснялись. "Уроды!", "Орки!" - писали они в своих гневных постах.

Затем на глаза уже другим "одаренным" вандалам попали картины из фондов Кыргызского национального музея изобразительных искусств, некогда переданные на временное хранение в управделами президента и много лет украшавшие седьмой этаж "Белого дома". Во время штурма последнего толпа крушила все без разбору. Угодили под горячую руку и полотна отечественных живописцев. Ну хотя, как без разбору?! Восемь картин, среди которых работы Чокморова, Айтиева, Дейманта, других творцов, исчезли в неизвестном направлении. Остальные двенадцать, по счастью, в музей вернулись, но с вмятинами, царапинами и прочими повреждениями. Ущерб еще только предстоит оценить, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что реставрация влетит государству в копеечку.

Потом кому–то не угодило пианино, установленное в так называемом "Театральном" сквере. В рабочем виде оно не простояло и суток! Глумились над несчастным инструментом со всей мракобесной ненавистью. Позже в мэрии сообщили, что восстановлению он просто не подлежит. Замечу, что предшественник держался дольше. Вообще эта история началась в 2019–м. Пианино установили для того, чтобы гуляющие горожане могли подойти, подобрать какую–либо мелодию или просто постоять и послушать что–то в исполнении других талантливых людей. Но, как говорится, не долго музыка играла! Некий пьяный персонаж, шествовавший мимо, снес крышку, повредил струны. Правда, на месте же преступления и был пойман. Пианиноненавистника привлекли к ответственности, заставили купить новый инструмент, что он через месяц и сделал. Но день спустя история повторилась.

В последних числах октября досталось деревянному павлину. Он и еще несколько скульптур стояли на бульваре Эркиндик с 2018–го. Рядом фотографировались детки и некоторые, не распрощавшиеся с детством, взрослые. Особой культурной ценности небольшие фигурки, конечно же, не представляли. Скульптуры вырезали из деревянных остатков сотрудники "Бишкекзеленхоза", и горожане поначалу даже шутили над тем или другим: "Что это вообще за чудо–юдо?!". Но когда вдруг увидели фото с обожженной головой павлина, а после в Сети появилось еще и видео его горящего, снятое то ли поздно вечером то ли ночью, стало как–то не по себе. Пусть это даже не шедевр, да и вообще не произведение искусства, но жечь то зачем? Ведь люди делали, старались. Но крушат, потому что не понимают, не чувствуют.

А знаете, что страшно?! Мы стали ко всему этому привыкать. С какого–то момента нас уже не удивляет, что в энный раз в центре города, утыканном камерами видеонаблюдения, ломают многострадальный арт–объект "Очки. Точка зрения", что вновь написали гадости на каком–то памятнике или где–то новые скамейки превратили в груду бревен. Поговорим немного и идем дальше - жизнь продолжается, своих забот хватает. Вандализм же как инфекционное заболевание со временем мутирует и берет в плен все новые и новые слабые организмы. Вакцины от него человечество пока не изобрело. А вести здоровый образ жизни мы, как правило, начинаем только, когда к стенке припрет, и другого выхода просто не остается. Культуры это тоже касается. Так, может, настал тот самый момент, когда отговорка "Начну новую жизнь с понедельника!" не прокатит, и некоторым пора взять в руки хотя бы книжку, а не кувалду и зажигалку!