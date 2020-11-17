Погода
$ 84.79 - 84.94
€ 99.65 - 101.15

В ноябре по Кыргызстану коронавирусом заболели уже 157 детей от 7 до 17 лет

285  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ноябре по Кыргызстану коронавирусом заболели уже 157 детей школьного возраста. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Из них 153 случая лабораторно-подтвержденные, остальные 4 - внебольничная пневмония.

В сентябре же, по данным Бейшеналиева, зарегистрировано всего 48 случаев среди детей от 7 до 17 лет. Из них 34 лабораторно-подтвержденные. В октябре в 6,5 раз больше - 315 случаев, из них 297 лабораторно-подтвержденные.

"При этом случаев связанных с посещением школы не было, все случаи связаны с домашними очагами", - отметил министр здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394160
Теги:
дети, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (863 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  