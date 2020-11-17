В ноябре по Кыргызстану коронавирусом заболели уже 157 детей от 7 до 17 лет

В ноябре по Кыргызстану коронавирусом заболели уже 157 детей школьного возраста. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Из них 153 случая лабораторно-подтвержденные, остальные 4 - внебольничная пневмония.

В сентябре же, по данным Бейшеналиева, зарегистрировано всего 48 случаев среди детей от 7 до 17 лет. Из них 34 лабораторно-подтвержденные. В октябре в 6,5 раз больше - 315 случаев, из них 297 лабораторно-подтвержденные.

"При этом случаев связанных с посещением школы не было, все случаи связаны с домашними очагами", - отметил министр здравоохранения.