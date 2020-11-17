За неделю по заболеваемости COVID-19 лидирует город Ош, следом идет Бишкек

По итогам прошлой недели самая высокая заболеваемость COVID-19 отмечается в г. Ош - 102,5 случая на 100 тысяч человек, в Бишкеке - 83,8 на 100 тысяч и в Иссык-Кульской области - 81,7 на 100 тысяч. Об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Учитывая продолжение пандемии новой короновирусной инфекции, Минздравом КР составлен план по улучшению готовности в осенне-зимний период, отметил он.

Так:

Дополнительно организованные стационары; Закуплен и создан запас лекарственных препаратов, ИВЛ оборудования, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, дезсредства, антисептики; Отремонтированы 9 стационаров и построено 3 новых стационара для приема и оказания необходимой неотложной помощи больным с короновирусной инфекцией; Создан запас ПЦР тест-систем на 1,5 месяца; Проводится вакцинация от гриппа.

Также, по словам министра в стране работают 14 вирусологических лабораторий с 19 ПЦР аппаратами, из них 3 мобильные автолаборатории и 2 частные лаборатории, которые на основе договора оказывают помощь в проведении лабораторных исследований на COVID-19 (Лаборатория Бонецского и Лаборатория "AQUA").

Количество проведенных тестов за неделю составило 19 604, доля положительных результатов – 12,5%.