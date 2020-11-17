Погода
$ 84.79 - 84.94
€ 99.65 - 101.15

За неделю по заболеваемости COVID-19 лидирует город Ош, следом идет Бишкек

224  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам прошлой недели самая высокая заболеваемость COVID-19 отмечается в г. Ош - 102,5 случая на 100 тысяч человек, в Бишкеке - 83,8 на 100 тысяч и в Иссык-Кульской области - 81,7 на 100 тысяч. Об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Учитывая продолжение пандемии новой короновирусной инфекции, Минздравом КР составлен план по улучшению готовности в осенне-зимний период, отметил он.

Так:

  1. Дополнительно организованные стационары;
  2. Закуплен и создан запас лекарственных препаратов, ИВЛ оборудования, кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, дезсредства, антисептики;
  3. Отремонтированы 9 стационаров и построено 3 новых стационара для приема и оказания необходимой неотложной помощи больным с короновирусной инфекцией;
  4. Создан запас ПЦР тест-систем на 1,5 месяца;
  5. Проводится вакцинация от гриппа.

Также, по словам министра в стране работают 14 вирусологических лабораторий с 19 ПЦР аппаратами, из них 3 мобильные автолаборатории и 2 частные лаборатории, которые на основе договора оказывают помощь в проведении лабораторных исследований на COVID-19 (Лаборатория Бонецского и Лаборатория "AQUA").

Количество проведенных тестов за неделю составило 19 604, доля положительных результатов – 12,5%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394162
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (863 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  