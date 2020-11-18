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Один из "инициаторов" проекта новой Конституции уже выступил против нее

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- Оксана Гут
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Депутат от фракции "Ата Мекен" Эмиль Токтошев выступил против новой редакции Конституции. Интересно то, что его имя значится в ряду инициаторов проекта закона.

Парламентарий опубликовал свое видеообращение в соцсетях. Он сообщил, что ранее согласился участвовать в процессе изменения главного документа страны. Однако, вчера ему показали уже готовый проект закона.

"Я из соцсетей узнал, что являюсь соинициатором новой Конституции. Ранее я согласился участвовать в процессе изменения Конституции, так как считал, что они будут направлены на укрепление парламентаризма. Но вчера, когда ознакомился с проектом, то выступил против таких изменений", - отметил Токтошев.

Напомним, накануне на общественное обсуждение был вынесен проект закона "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики". Большинство политологов уже назвали этот закон попыткой узурпации власти.


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URL: https://www.vb.kg/394195
Теги:
Ата Мекен, Конституция, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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