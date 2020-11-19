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Трое мужчин на автомашине сорвались с обрыва. Двое из них погибли (Фото)

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- Оксана Гут
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В Джалал-Абадской области трое мужчин на автомашине сорвались с обрыва. Двое из них погибли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС КР, 17 ноября трое жителей села Кызыл-Туу Достукского айыл окмоту Ноокенского района упали с горы на автомобиле "Нива" на джайлоо Бел.

В результате чего, один из них К.Б. 2000 г.р. скончался на месте, второй А.К. 1977 г.р. пропал без вести. 18 ноября, в ходе поисковых мероприятий с участием 14 спасателей и 20 родственников пропавшего, тело мужчины было найдено. Они подняли его с обрыва и передали родственникам.

Третий пассажир - Р.К. 1979 г.р. был доставлен в городскую больницу Майлуу-Суу с тяжелыми травмами.


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URL: https://www.vb.kg/394233
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, погибшие, Кыргызстан, МЧС
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