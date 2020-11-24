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С начала года в КР наиболее подорожали сахар-песок и растительное масло

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- Оксана Гут
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С начала текущего года в Кыргызстане наиболее подорожали сахар-песок и растительное масло. Таковы данные Нацстаткома КР.

В октябре текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по республике повысились на 9,6 процента. При этом, наибольшее повышение цен отмечалось на:

  1. чеснок - в 1,6 раза,
  2. сахар-песок - на 27,4 процента,
  3. пищевые растительные масла - на 25 процентов,
  4. свежие фрукты - на 16,9 процента,
  5. гречневую крупу - на 16 процента,
  6. свежее мясо - на 15,9 процента,
  7. муку - на 15,6 процента,
  8. картофель - на 15,1 процента,
  9. макаронные изделия - на 15 процентов,
  10. куриные яйца - на 7,1 процента,
  11. мед натуральный - на 5,8 процента,
  12. безалкогольные напитки - на 5,3 процента,
  13. твердые сыры - на 4,4 процента,
  14. рис - на 4 процента.

В то же время, с начала текущего года значительно снизились цены на свежие овощи (на 21,8 процента), пшено (на 7 процента), разливное молоко (на 6,6 процента), замороженную рыбу (на 6,1 процента), сельдь соленую (на 1,9 процента) и нежирный творог (на 1,7 процента).

В октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по республике повысились на 4 процента.

При этом, цены на пищевые растительные масла повысились на 17,9 процента, животные и растительные жиры - на

14,5 процента, сахар-песок - на 12,4 процента, картофель - на 7,1 процента, баранину - на 6,3 процента, говядину - на 6,1 процента, куриные яйца - на 5,3 процента, мед натуральный - на 4,8 процента, разливное непастеризованное молоко - на 2,8 процента, чай чёрный байховый - на 1,6 процента, вермишель, лапшу - на 1,6 процента, минеральную воду - на 1,5 процента, хлеб из пшеничной муки 1 сорта - на 1,2 процента.

Наряду с этим, в октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось снижение цен на лимоны (на 2,1 процента), пшено (на 1,3 процента), гречневую крупу (на 1,1 процента), кофе натуральный растворимый (на 0,3 процента) и сливочное мороженое (на 0,2 процента).


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URL: https://www.vb.kg/394408
Теги:
мясо-молочная продукция, рынок, цены, Кыргызстан, экономика, Нацстатком
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