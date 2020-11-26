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Омбудсмен КР выступает за снижение оплаты за контрактное обучение в вузах

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- Оксана Гут
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Аппарат Омбудсмена КР выступает за снижение оплаты за контрактное обучение в ВУЗах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что аппаратом Омбудсмена (Акыйкатчы) КР, в рамках исполнения руководством ВУЗов Кыргызстана "Положения о формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги в Кыргызской Республике", утвержденного постановлением правительства КР 18 мая 2009 года (№300), рассмотрены варианты снижения оплаты за контрактное обучение студентов ВУЗов республики, находящихся в онлайн-режиме (удалённом) получения знаний.

По итогам проделанной работы институт Акыйкатчы предлагает Министерству образования и науки КР внести предложение в правительство КР о составлении расчетной документации по фактически предоставленной услуге преподавания студентам предметов в онлайн-режиме (удалённо). В данную расчетную документацию должны войти затраты учебных учреждений на преподавание без учета их расходов на электроэнергию (освещение), оплату тепловой энергии (отопление) в лекционных залах и аудиториях, а также без учета применения надбавок к заработным платам преподавателей, что существенно снизит расходы ВУЗов на преподавание в онлайн-режиме.

"Высчитанное и учтенное снижение расходов должно соответствующим образом отразиться на стоимости оплаты за обучение на контрактной основе ВУЗам республики в сторону ее снижения, что будет являться защитой конституционных права студентов", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/394464
Теги:
вуз, образование, омбудсмен, права человека, студенты, Кыргызстан, деньги, Министерство образования, Токон Мамытов
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