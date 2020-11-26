"Против насилия". В мэрии Бишкека 16 дней будет гореть оранжевый свет

Сегодня, 26 ноября, по инициативе организации объединенных наций (ООН) по всему миру стартовала ежегодная 16-дневная кампания против гендерного насилия, призывающая к предотвращению и искоренению насилия в отношении девочек и женщин.

Столичная мэрия не осталась в стороне.

"В знак солидарности мы присоединяемся к действиям по обеспечению безопасности всех горожан. Ведь мы должны жить в безопасном городе, где нет насилия", - отмечают в пресс-службе муниципалитета.

В рамках акции в здании мэрии Бишкека будет гореть оранжевый свет в течение 16 дней.

Кампания по прекращению всех форм насилия в отношении женщин продлится до 10 декабря Международного дня прав человека.

Справка:

Оранжевый цвет сегодня символизирует надежду на лучшее будущее, где женщины не подвергаются насилию.