В Новый год концерта и салюта на площади в Бишкеке не будет (видео)

На Новый год с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-го на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке не будет ни концерта, ни салюта. Об этом заявил и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев в своем видеообращении.

По его словам, 10 декабря на площади уже будет установлена главная елка страны. Украсят ее в целях экономии прошлогодними игрушками.

"На концерт в новогоднюю ночь уйдет 4 млн сомов. Поэтому мы решили отказаться от него в целях экономии и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Считаю, это правильное решение", - сказал Тулобаев.