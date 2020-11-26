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В Новый год концерта и салюта на площади в Бишкеке не будет (видео)

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- Оксана Гут
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На Новый год с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-го на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке не будет ни концерта, ни салюта. Об этом заявил и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев в своем видеообращении.

По его словам, 10 декабря на площади уже будет установлена главная елка страны. Украсят ее в целях экономии прошлогодними игрушками.

"На концерт в новогоднюю ночь уйдет 4 млн сомов. Поэтому мы решили отказаться от него в целях экономии и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Считаю, это правильное решение", - сказал Тулобаев.


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URL: https://www.vb.kg/394494
Теги:
бюджет, праздник, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, коронавирус, карантин, мэрия
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