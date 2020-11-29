Диаспора КР в РФ выступила за сохранение в КР статуса русского языка

Кыргызская диаспора в России "резко осудила" предложение о лишении русского языка статуса официального в республике, высказанное одним из членов Конституционного совещания Кыргызстана. Об этом пишет эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев (Москва).

"Русский язык за все время независимости выполнял важную функцию языка межнационального общения. Языковой фактор надо рассматривать как фактор стабильности и межнационального согласия. Это прекрасно, что у нас есть общий язык", - подчеркивает Эгембердиев.

"Нельзя этот вопрос политизировать, - считает эксперт, - сегодня некоторые государства, наоборот, желали бы придать русскому языку статус официального, и его изучают".

"Нельзя забывать, - продолжает Асилбек Эгембердиев, - что русский язык также фактор в трудовой миграции (и, следовательно, в значительной части доходов республики). Мы сегодня видим молодежь, которая работает в России, языка почти не знает... Плохо владеющие русским языком мигранты не могут получить хорошую работу, заработок".

"Но кто виноват в том, что кыргызская молодежь перестала изучать родной язык?....Проблема кыргызского языка не в русском языке, который уже не учат в большинстве школ в стране. Проблема в нехватке преподавателей, в отсутствии достойной (точнее, хорошей) зарплаты учителей. В итоге, не только русский не учат в школе, но и даже кыргызский уже преподают не всегда", - отмечает эксперт.

Тем временем, Министерство просвещения РФ сформировало перечень необходимых знаний для иностранных граждан, которые хотят жить или работать в стране. Ключевую роль в списке занимают знания по русскому языку, истории и основам законодательства России.

Пункты перечня варьируются исходя из того, на какой миграционный статус претендует иностранный гражданин. Если он заинтересован в получении прав на временное проживание в стране, то должен владеть языком на базовом уровне, переводить речь на слух, читать, понимать и писать текст, заполнять анкеты, оформлять заявления, знать и уметь применить основные правила русского языка.

Кроме того, таким соискателям требуются знания в области истории, культуры и обычаев страны, основных праздничных дат и имен ключевых деятелей из разных сфер. Речь также идет о знании конституционных основ и конституционного строя страны, своих прав и обязанностей, правил въезда и пребывания на территории России, миграционного учета, основ гражданского, трудового и семейных прав.

Зарубежные граждане, заинтересованные в получении вида на жительство в РФ, должны сверх выше перечисленного знать основную терминологию в области истории, названия основных политических партий современной России, иметь представление о нациях, которые проживают на ее территории, об их вкладе в единую историю. И - разбираться в системе государственных и муниципальных органов, правилах постоянного проживания иностранцев в РФ.

Гораздо меньшие требования предъявляются к претендентам на получение разрешения на работу или патента. Им нужно, в том числе уметь читать и осмысливать письменный текст, высказываться на разные темы.

В эти же дни в Госдуме РФ утвердили закон об экзамене по русскому языку для иностранных граждан. Предусмотрено, что комплексный экзамен по русскому языку и истории России будет проходить по единым правилам. Так, создать тестовое задание и оформлять свидетельства о его результатах смогут не все учебные заведения, а только те, которые вошли в официальный список.

Ранее региональные власти сами утверждали такие организации.

Согласно новому закону, срок действия сертификата будет определяться целью его получения. Три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, без ограничений по сроку - для получения вида на жительство.

Кроме того, документ устанавливает требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории Российской Федерации и основ ее законодательства в зависимости от цели иностранца (работа на территории РФ, временное или постоянное проживание).

Информация из сертификатов попадет в федеральную информационную систему. Поэтому иностранным гражданам не понадобится показывать этот документ при получении различных государственных или муниципальных услуг.