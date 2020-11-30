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Мэрия потратила на борьбу с гололедом в Бишкеке 10 тонн технической соли

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- Виктория Гунгер
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Город продолжает работу. Мы, как и всегда на страже города, на очистку столичных улиц и тротуаров от снега муниципальные службы вышли еще глубокой ночью, сообщили сегодня, 30 ноября, в столичном муниципалитете.

Как отмечается, в штатном режиме по городу Бишкек дежурят 658 дворников, 120 грузчиков Тазалыка, сотрудники ДЭО и команда из более ста человек по вывозу ТБО, а также 24 озеленителя.

- Для санитарной очистки привлечено 60 единиц спецтехники, для вывоза мусора – 53 спецавтомобиля. На 08:30 утра израсходовано 10 тонн технической соли. "Борьба" за чистый город будет продолжаться. По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можете отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно.


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URL: https://www.vb.kg/394601
Теги:
мэрия, Тазалык
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