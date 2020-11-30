Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 101.00 - 101.90

Любовь с первого чаепития. В соцсетях обсуждают "поступок" Садыка Шер-Нияза

243  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вот и закончилось мое путешествие в политику, я возвращаюсь в общественно-культурную жизнь, заявил в соцсетях один из кандидатов в президенты страны Садык Шер-Нияз. По его словам, к такому решению он пришел после встречи с другим кандидатом- Садыром Жапаровым.

"Встреча прошла в теплой дружественной обстановке в резиденции, за чашкой чая, мы поговорили о своих позициях, которые во многом совпадают", - отметил он в прямом эфире в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что "надо уметь отступать назад, довольствоваться малой победой".

- Позже в сфере образования и культуры мы сможем работать в одной связке-упряжке с Жапаровым, - сказал он, отметив, что не намерен в будущем занимать государственные посты.

Журналисты Кыргызстана в соцсетях обсуждают этот шаг Шер-Нияза, который за эти 20 дней уже вовсю успел развернуть свою пиар-кампанию.

Одни назвали это "культурным отступлением", мол "невозможно культурно сказать "даканса" (это слово вошло в обиход граждан, как "символ" октябрьской революции – стоять до победного конца)". Другие назвали это "любовью" - "после встречи с Жапаровым повернуться на 180 градусов – это любовь". Отдельные журналисты считают, что Шер-Нияз отказался в пользу Жапарова, часть высказала мнение, что "в конце концов останется один оппонент - Адахан Мадумаров", так что без лишних слов, мол, остальные признавайте свое поражение.

Садык Шер-Нияз - общественный деятель, кинорежиссер, продюсер, основатель фонда "Айтыш", литературного клуба "Калемгер", киностудии "Айтыш Фильм".

Напомним, будучи депутатом от партии "Ата Мекен" в октябре он отказался от мандата в пользу Омурбека Текебаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394624
Теги:
выборы, президент, социальные сети, Кыргызстан, Садык Шер-Нияз, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  