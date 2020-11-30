Любовь с первого чаепития. В соцсетях обсуждают "поступок" Садыка Шер-Нияза

Вот и закончилось мое путешествие в политику, я возвращаюсь в общественно-культурную жизнь, заявил в соцсетях один из кандидатов в президенты страны Садык Шер-Нияз. По его словам, к такому решению он пришел после встречи с другим кандидатом- Садыром Жапаровым.

"Встреча прошла в теплой дружественной обстановке в резиденции, за чашкой чая, мы поговорили о своих позициях, которые во многом совпадают", - отметил он в прямом эфире в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что "надо уметь отступать назад, довольствоваться малой победой".

- Позже в сфере образования и культуры мы сможем работать в одной связке-упряжке с Жапаровым, - сказал он, отметив, что не намерен в будущем занимать государственные посты.

Журналисты Кыргызстана в соцсетях обсуждают этот шаг Шер-Нияза, который за эти 20 дней уже вовсю успел развернуть свою пиар-кампанию.

Одни назвали это "культурным отступлением", мол "невозможно культурно сказать "даканса" (это слово вошло в обиход граждан, как "символ" октябрьской революции – стоять до победного конца)". Другие назвали это "любовью" - "после встречи с Жапаровым повернуться на 180 градусов – это любовь". Отдельные журналисты считают, что Шер-Нияз отказался в пользу Жапарова, часть высказала мнение, что "в конце концов останется один оппонент - Адахан Мадумаров", так что без лишних слов, мол, остальные признавайте свое поражение.

Садык Шер-Нияз - общественный деятель, кинорежиссер, продюсер, основатель фонда "Айтыш", литературного клуба "Калемгер", киностудии "Айтыш Фильм".

Напомним, будучи депутатом от партии "Ата Мекен" в октябре он отказался от мандата в пользу Омурбека Текебаева.