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В Турции из Covid-19 вводят комендантский час

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- Виктория Гунгер
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Власти Турции приняли решение ввести комендантский час в будние дни в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

"В будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21:00 до 05:00. Комендантский час будет также действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Таким образом, в субботу и воскресенье все мы будем дома", - подчеркнул он.

Кроме того, в республике вводятся ограничения на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. При входе в последние у людей будут считывать QR-коды, получившие название "Коды здоровья".

Эрдоган призвал жителей Турции воздержаться от приглашения гостей к себе домой, а также воздержаться от празднования Нового года.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 494 тыс., умерли 13 558 человек, выздоровели 400 242 пациента.


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URL: https://www.vb.kg/394655
Теги:
Турция, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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