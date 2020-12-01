Садык Шер-Нияз официально сошел с предвыборной гонки на пост президента КР.

Сегодня, 1 декабря, он обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года.

Напомним, накануне после встречи с еще одним кандидатом в президенты Садыром Жапаровым он заявил, что отказывается от участия в выборах в его пользу.

На сегодня в качестве претендентов на пост главы государства осталось 45 человек из ранее заявленных 65-ти. Из них 41-н образовал избирательные фонды.