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Садык Шер-Нияз официально сошел с предвыборной гонки на пост президента КР

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- Оксана Гут
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Садык Шер-Нияз официально сошел с предвыборной гонки на пост президента КР.

Сегодня, 1 декабря, он обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года.

Напомним, накануне после встречи с еще одним кандидатом в президенты Садыром Жапаровым он заявил, что отказывается от участия в выборах в его пользу.

На сегодня в качестве претендентов на пост главы государства осталось 45 человек из ранее заявленных 65-ти. Из них 41-н образовал избирательные фонды.


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URL: https://www.vb.kg/394683
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садык Шер-Нияз, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (176 материалов)
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