Что будет с ценами на мясо? Министр сельхоза рассказал о ситуации на рынке

Рост стоимости мяса в этом году был ожидаемым, так как в два раза подорожали цены на корма для сельскохозяйственных животных. Об этом в эфире "Биринчи радио" сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

- Нам было важно остановить спекуляционные проявления. Люди покупали бычков, чтобы потом продать их еще дороже. Подобные тенденции вносят на рынок хаос и панику, стимулируя еще больший рост стоимости. Это одна из причин почему был введен временный запрет на экспорт мяса в третьи страны, - сказал Тилек Токтогазиев.

Он также прокомментировал недовольство фермеров, которые жалуются, что после запрета на экспорт они могут оказаться на грани банкротства.

- Я лично был на рынке, в маске и шапке, чтобы меня не узнавали. Я говорил с продавцами и фермерами. На самом деле их устраивает существующая сегодня цена. Да, стоимость за неделю упала на 5%, но до этого она поднялась на 25-30% (речь идет о цене на животных - vb.kg). Фермеры беспокоятся о будущем. Но, мы держим руку на пульсе и в случае необходимости готовы простимулировать продажи, - продолжил Токтогазиев.

Что касается розничных цен на мясо, то здесь ситуация отличается от обстановки на скотном рынке.

- У нас есть оптовая цена на мясо и есть розничная. И между ними огромная разница. Например, розничная цена на говядину сейчас не менее 450 сомов за килограмм, в некоторых точках доходит и до 600. Розничная же стоимость составляет 360 сомов. Дело в том, что везде действуют минимум три-четыре посредника, и они очень хорошо зарабатывают, - отметил Тилек Токтогазиев.

Чтобы помочь гражданам в это непростое время, когда дорожает не только мясо, но и другие продукты, Министерство сельского хозяйства намерено проводить совместно с мэрией воскресные ярмарки. Планируется, что участвовать будут сами производители и крупные экспортеры, выставляя товары на продажу по оптовым ценам.