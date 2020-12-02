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Критика Новикова была направлена не в адрес ГТС, а в адрес других органов

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- Екатерина Улитина
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28 ноября 2020 года исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в рамках рабочей поездки по Чуйской области осмотрел контрольно-пропускной пункт "Чалдовар", где отметил необходимость создания единой информационной системы "Сводный пост".

После поездки исполняющего обязанности Премьер-министра, 30 ноября 2020 года в 09:45 на информационном сайте "Вечерний Бишкек" была опубликована статья под заголовком "Новиков приехал на таможню осмотреть оборудование, а его там нет (видео)".

По данному материалу Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики сообщает, что с 12 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС, и распоряжением Правительства Кыргызской Республики №385-р от 11.08.2015 года на кыргызско-казахской государственной границе был снят таможенный контроль, и в том числе на КПП "Чалдовар - автодорожный". Соотвественно критика была направлена не в адрес Государственной таможенной службы, а в адрес других контролирующих органов.


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URL: https://www.vb.kg/394711
Теги:
граница, Артем Новиков, таможня
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