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Суд по делу о событиях в Кой-Таше отложен. Ухудшилось здоровье Атамбаева

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- Оксана Гут
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Очередной судебный процесс по делу о событиях в Кой-Таше не состоялся из-за состояния здоровья Алмазбека Атамбаева.

Сегодня, как предполагали сторонники бывшего президента, мог решиться вопрос об избрании ему меры пресечения. Однако, Алмазбека Атамбаева в суд не доставили по причине плохого самочувствия. В этой связи, сегодняшнее судебное заседание отложено на 9 декабря к 14:00 часам.

Напомним, в производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело по обвинению Атамбаева А.Ш., Ниязова Ф.А., Карамушкиной И.Ю., Кодурановой А.С., Джеенбекова Р.Б., Мискенбаева М.Дж., Жолдубаевой К.А., Сагымбаева К.Р., Шаменова М.Т., Карыпбек уулу Р., Баабиева Ф.Ж., Осмоналиева К.А., Капарбек уулу Н., Ибраимова А.С., Карагулова К.К., Абдыгазиева И., Тынымсейитова Т.Т, Васильева Ю.И., Суранчиева А.Ш. и Шадиева А.А. в совершении ряда преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/394727
Теги:
Алмазбек Атамбаев, массовые беспорядки, суд, Кыргызстан, здоровье, уголовное дело
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