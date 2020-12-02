Аскар Акаев: Надеемся, что президентом КР станет созидатель, а не популист

Бывший президент КР Аскар Акаев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана uza.uz, в котором прокомментировал ситуацию в Кыргызстане.

Спустя годы, хоть немного жалеете о том, что добровольно отказались от должности президента? Последующие за вами президенты, вот уже третий, поступают так же. Если бы не ваш исторический поступок, возможно, по другому пути бы пошло дальнейшее развитие Кыргызстана?

- Государственный переворот 24 марта 2005 года в Кыргызстане, квалифицированный таким образом международными организациями, был осуществлен политическими авантюристами с опорой на криминальные силы наркомафии, при мощной информационной и щедрой финансовой поддержке из-за рубежа. Первоначально эту акцию планировали как очередную цветную революцию на постсоветском пространстве, после успешно проведенных "розовой" революции в Грузии (2003 год) и "оранжевой" - в Украине (2004 год). Революция в Кыргызстане получила название "тюльпановой". Ее готовили открыто. Но поскольку революция не получила должной всенародной поддержки, то ее организаторы предпочли реализовать ее цели в форме обыкновенного государственного переворота. Период оказался наиболее поучительным, именно он прервал поступательное развитие страны и нанес непоправимый урон демократическим, правовым и моральным устоям, от которых страна не может оправиться до сих пор.

Организаторы "тюльпанового" переворота торопились и пошли на самый грубый вариант взятия власти путем насилия за полгода до очередных президентских выборов, поскольку в честной борьбе на предстоящих выборах никто из них не имел шансов на победу. Агрессивная толпа, которая по подстрекательству организаторов переворота пошла на штурм Дома правительства 24 марта 2005 года, состояла в своей активной части из зомбированных, накаченных водкой и наркотиками молодых людей. Наркобароны и лидеры организованной преступности на эти цели не поскупились, тем более, что львиная доля финансирования поступила из-за океана. Совершенный в Доме правительства вандализм выплеснулся потом на улицы, где начались погромы магазинов и поджоги автомобилей, нанесшие невосполнимый ущерб столичному мелкому и среднему бизнесу.

В марте 2005 года я действовал, руководствуясь высшими национальными интересами как Президент страны, а также своими демократическими и гуманистическими убеждениями как гражданин. Во избежание человеческих жертв я приказал личной охране и военным не стрелять в людей ни при каких обстоятельствах. Но мне было известно, что организаторы государственного переворота намерены обязательно спровоцировать кровопролитие с неизбежными человеческими жертвами, которые морально оправдывали бы их авантюру. Учитывая это обстоятельство, я принял решение временно покинуть страну, полагая, что никакая власть не стоит и капли человеческой крови. Я был последователен и добровольно сложил с себя президентские полномочия, чтобы не усугублять внутренние проблемы страны.

Я счастлив, что в начальный исторический период мой народ доверил мне руководство страной. Я горжусь тем, что стоял у истоков создания нового независимого Кыргызстана, руководил в самый сложный переходный период и высоко поднял международный имидж страны.

Моя совесть чиста перед моим народом. Как Президент я сделал для своего народа в созидательном плане все, что было в моих силах. В критический час я принял решение в пользу мирной жизни в стране, жертвуя своим авторитетом и добрым имиджем. Я оставил мирную страну и дал возможность своему народу решить свою судьбу мирным конституционным путем. И теперь, спустя 15 лет, я нисколько не жалею о принятом мною решении. Тем более, что я не собирался оставаться "пожизненным" президентом. Еще в 2004 году, за год до очередных президентских выборов, я официально заявил, что не собираюсь баллотироваться. Я сожалею только об одном, что организаторы государственного переворота не дали возможность осуществить конституционную передачу верховной власти законно избранному президенту.

В чем отличается Кыргызстан в своем развитии от остальных стран региона? Ваше отношение к сегодняшнему экономическому, общественно-политическому развитию стран Центральной Азии. Наши успехи и недостатки, как вы их оцениваете?

- На первом этапе развития, в первые 15 лет независимости Кыргызстана, было создано и получило широкое международное признание новое независимое государство. Удалось успешно провести основные политические и социально-экономические реформы, а также глубокие демократические преобразования. Принес ощутимые позитивные результаты курс на межнациональное и межрегиональное согласие, успешное преодоление возникших в последние годы перед развалом СССР в этой области конфликтов и центробежных тенденций. Национальная идея "Кыргызстан – наш общий дом" сыграла огромную позитивную роль в деле укрепления социальной сплоченности народа. При построении кыргызской внешней политики высшим приоритетом было выстраивание братских отношений с соседями по региону. Были успешно проведены рыночные экономические реформы. Полагаю, что проект введения национальной валюты в Кыргызстане был одним из самых успешных финансовых проектов на постсоветском пространстве. Сом в 90-е годы был самой твердой валютой в Центральной Азии. Кыргызстан первой из стран СНГ был признан страной с рыночной экономикой и принят в ВТО еще в 1998 году, благодаря чему мы сохранили внешнюю торговлю и текстильную промышленность, в течение десятилетия обеспечили работой почти 800 тысяч человек.

К 2001 году разработали и начали осуществлять первую долгосрочную стратегию социально-экономического развития страны "Комплексные основы развития до 2010 года". В итоге в 2001-2004 годы был достигнут средний темп роста в экономике, равный 5,6 процента в год с выходом на более высокие показатели в 2003 году (6,7 процента) и 2004 году (7,1 процента). Инфляция была снижена до уровня 3-4 процентов в год, что явилось лучшим достижением в СНГ. Уверенно преодолевали бедность, были списаны внешние долги. В результате успешных переговоров с Парижским клубом кредиторов Кыргызстана 10 марта 2005 года мы добились списания 550 миллионов долларов из 1,8 миллиарда долларов общего долга. 600 миллионов долларов хранились в качестве золотовалютных резервов в Международном банке. Так что, я оставил страну после 15 трудных лет с долгом всего около 650 миллионов долларов. Страна была готова совершить качественный рывок в своем развитии, но государственный переворот 24 марта 2005 года прервал этот процесс.

У революционеров был шанс пойти дальше, добиться большего, чем в предшествующие годы. Перед глазами кыргызстанцев за последующие 12 лет прошли президенты, которые обещали установить справедливое управление, существенно улучшить жизнь народа. Однако перемен к лучшему так и не произошло. И это закономерно, поскольку в марте 2005 года организаторы государственного переворота не думали о народе, а только о захвате власти во имя собственных корыстных целей. Именно поэтому дело закончилось государственными преступлениями, стрельбой по соотечественникам и многочисленными человеческими жертвами, межэтническим конфликтом на юге, а также волюнтаристским насаждением парламентской системы власти.

Главный урок, который необходимо всем извлечь из геополитических событий последних двух десятилетий на постсоветском пространстве, – это то, что революционным путем, путем уличной демократии и государственных переворотов нельзя решить ни одной государственной проблемы, нельзя улучшить благосостояние народа. Именно это убедительно продемонстрировали последствия государственного переворота 2005 года в Кыргызстане. Революции и перевороты совершают политические авантюристы, опираясь на несбыточные популистские лозунги и, как правило, прибегая к помощи криминальных сил. В итоге они приносят много проблем и бед своему народу. На постсоветском пространстве "цветные революции" также обрекли народы этих стран на длительные кризисные испытания и отбросили их в экономическом развитии на многие годы назад.

Итоги правления революционных властей в Кыргызстане весьма неутешительны. Демократии в стране больше не стало. Государственное управление, следуя русской поговорке, "дышит на ладан". Экономика в застое. Резко снизились доходы населения. Революционная власть за десять лет отбросила экономику страны на 10-15 лет назад. Непоправимый урон нанесен национальной государственности, подорвано доверие народа к органам государственной власти, ослаблена кыргызская государственность. Предстоит долгий и трудный путь, прежде чем страна вновь выйдет на траекторию устойчивого развития и подъема. Никто кроме самого народа Кыргызстана не может обеспечить выход страны из нынешнего кризиса. Необходимо заняться кропотливым государственным строительством и восстановлением экономики. Стране сегодня, как никогда, нужны созидатели. Надеемся, что народ Кыргызстана проявит мудрость и на предстоящих выборах выберет президентом именно созидателя, а не популиста.

Меня радует, что Россия и ведущие государства Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан демонстрируют стабильное развитие во всех отношениях. Это залог для будущего стабильного развития всех стран региона и в том числе для моего родного Кыргызстана как члена ЕврАзЭС. В свое время я не уставал повторять свой главный лозунг "Стабильность и эволюция лучше, чем революция". Что же касается Кыргызстана, то он все еще остается, к великому сожалению, в зоне нестабильности. Вирус насилия и беззакония, привнесенный событиями 24 марта 2005 года в общественно-политическую атмосферу страны, в последующем неоднократно давал знать о себе. Криминальная составляющая государственного переворота затем повлекла за собой много бед: агрессивное вторжение представителей криминального мира в публичную политику, сращивание криминалитета с государственной властью. Все это резко ухудшило политическую ситуацию в стране в последующие годы. У отдельных политических лидеров возникла вера в возможность решать любые вопросы государственного строительства уличными методами с опорой на поддержку криминалитета. Поэтому Кыргызстан стагнирует в условиях нестабильности, тогда как соседние страны сосредоточились на созидательных усилиях, шаг за шагом совершенствуя политическую систему, поднимая экономику и повышая благосостояние людей. В этом разница между Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии.

Демократия иногда не совсем управляема, посмотрите, что творится в США, во Франции или других странах. Как известно, Кыргызстан в свое время назывался "островком демократии". Каковы её результаты, что нужно сделать, чтобы народ был сыт, спокоен, доволен, а правительство управляло стабильно и эффективно, или это утопия, особенно для наших государств?

- Когда говорят о демократии, часто вспоминают высказывание премьер-министра Англии сэра Уинстона Черчилля в период Второй мировой войны: "Демократия - не самая совершенная система управления, но лучшей еще не придумали". Вероятно, оно справедливо и по сей день. Одно бесспорно, демократическое управление позволяет в более полной мере использовать человеческий капитал на благо общества, нежели авторитарное правление. Как глава государства я с самого начала вел твердую линию на утверждение демократических принципов во всех сферах жизни, на всестороннее развитие демократии.

Кыргызстан в итоге демократических реформ стал стабильно благополучной страной с высоким международным имиджем. Социально-экономическое развитие шло по нарастающей. Межнациональные отношения являлись образцовыми. Не были растеряны достижения советских времен в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Международное сообщество единодушно признавало, что Кыргызстан идет правильным путем.

Я никогда не был склонен изображать итоги моего президентства исключительно в розовом цвете. Да, это был тяжелейший этап перехода общества в новое состояние. Все достигалось огромным трудом, не было средств и ресурсов, традиционные хозяйственно-экономические связи между странами были разрушены в одночасье. Перестала работать значительная часть промышленности, продукция которой производилась по общесоюзной кооперации, а после распада СССР оказалась невостребованной. Это означало потерю почти половины доходов бюджета страны, сотен тысяч квалифицированных рабочих мест. В результате снизились реальные доходы граждан, половина населения страны оказалась за чертой бедности. Но к 2005 году страна находилась в гораздо лучшей форме, чем на момент обретения независимости в 1991 году.

Я оставил в наследство благополучную страну, успешно прошедшую переходный кризис. По всем линиям наблюдалось поступательное движение – в экономике, социальной сфере, демократическом развитии. Страна имела положительный имидж в мире. Как видите, последующие и нынешние проблемы Кыргызстана вовсе не от демократического развития в первые 15 лет становления независимости, а от того, что развитие прервали насильственным путем. Феномен государственного переворота чужд подлинно демократическому правосознанию. Государственный и политический организм, зараженный вирусом насилия, нуждается в неотложном лечении. Самое эффективное средство – это возвращение к подлинно демократическим ценностям. Путь к демократии труден, но иного не дано. В 2005 году в Кыргызстане был упущен шанс передачи власти посредством демократических процедур, отсюда и ущербность демократии в стране.