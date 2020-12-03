67 лет 181 день в хирургии. Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннеса

Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннеса, в котором официально подтвержден Мировой рекорд академика. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях Национального Хирургического центра имени М.М. Мамакеева.

На момент фиксации рекорда 29 февраля 2020 года Мамакеев М.М. беспрерывно проработал на поприще практической хирургии 67 лет и 181 день. На сегодняшний день мировой рекордсмен продолжает улучшать свое достижение, и успешно продолжает ежедневно проводить различные хирургические вмешательства.

Отмечается, что эксперты Книги рекордов Гиннеса должны были лично вручить Диплом академику, но из-за мировой пандемии короновируса, сделать это не удалось. Поэтому Диплом был доставлен экспресс-почтой.