"Атаман" из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV

13 декабря пройдет UFC 256, где кыргызстанский боец по смешанным боевым искусствам (ММА) Рафаэль Физиев по прозвищу "Атаман" выйдет против бразильца Ренато Мойкано за место в топ-15 легкого веса.

Прямая трансляция поединка запланирована на 13 декабря и начнется в 09:00. Смотреть бой онлайн можно будет в мобильном приложении O!TV эксклюзивно на канале UFC ТВ.

Рафаэль Физиев проснулся знаменитым после того, как в феврале 2017 года на международном турнире в Таиланде продемонстрировал приём ухода от удара противника, который применял главный герой кинотрилогии "Матрица". За это бойца прозвали кыргызским Нео. Видео стало вирусным в Интернете, за короткое время набрав более 2 миллионов просмотров.

Этот бой многообещающий. Физиев более чем способен доставить Мойкано проблемы на ринге.

Рафаэль Физиев – многократный чемпион Кыргызстана по муай-таю. Помимо этого, он победитель ряда турниров по рукопашному бою и джиу-джитсу. За свою профессиональную карьеру он провел в общей сложности девять боев, из которых в восьми одержал победу. Он четвертый кыргызстанец, который заключил контракт с UFC. Помимо него нашу страну в UFC представляют сестры Валентина и Антонина Шевченко, а также Азиз Сатыбалдиев, который пока еще не выступал в боях UFC.

Соперник Физиева Ренато Мойкано тоже добился некоторых успехов – сначала в полулёгком весе, выиграв 5 боев и потерпев 3 поражения. Затем Мойкано поднялся на весовую категорию выше и выступил в легком весе. Там он поразил болельщиков своей 44-секундной победой в первом раунде над Дамиром Хадзовичем.

За кого вы болеете в этом поединке? Кто в ближайшее время поднимется по карьерной лестнице в легком дивизионе?

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