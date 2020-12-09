MegaCom: Отчисления в бюджет за 10 месяцев 2020 года превысили 885,4 млн со

ЗАО "Альфа Телеком" (торговый знак MegaCom) опровергает информацию, опубликованную в статье "За 10 месяцев отчисления MegaCom в бюджет упали в 6 раз" изданием Tazabek 8 декабря 2020 года.

По факту публикации в указанном СМИ неполных данных относительно начисленных и подлежащих оплате обязательств по налогам и страховым взносам за 10 месяцев 2019 и 2020 гг. соответственно ЗАО "Альфа Телеком" сообщает следующее:

За 10 месяцев 2020 года компанией были начислены налоговые обязательства в сумме 655 млн. 760 тыс. сомов (84,5% от показателя за 10 месяцев 2019 года), страховые взносы – в сумме 229 млн. 700 тыс. сомов (113,8%), т.е. суммарно – 885 млн. 460 тыс. сомов (90,6%).

ЗАО "Альфа Телеком" подчеркивает, что все обязательства выплачены в бюджет Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме.

Сотовый оператор MegaCom обращается к средствам массовой информации Кыргызстана с просьбой публиковать достоверные и объективные данные по начисленным и подлежащим оплате со стороны ЗАО "Альфа Телеком" обязательствам по налогам и страховым взносам во избежание предоставления ложной информации, вводящей общественность в заблуждение и негативно отражающейся на деловой репутации компании.