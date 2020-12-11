Власти Москвы опровергли информацию про спецборт для дворников из КР

Власти Москвы опровергли информацию о том, что коммунальная компания "Жилищник" заказала самолет, чтобы привезти в Москву 500 дворников из Кыргызстана. Об этом в социальных сетях сообщил глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов.

На его вопрос префектура Центрального административного округа Москвы прислала официальный ответ. В нем сказано, что штат ГБУ "Жилищник Таганского района" полностью укомплектован и готов к прохождению зимнего периода.

"Варианта два. Либо "Москва 24" сделала недостоверный репортаж, либо чиновники районного Жилищника ударились в самодеятельность в связи с кадровым голодом и нетривиальными управленческими находками по его утолению", - написал Илья Свиридов.

В любом случае, рейс с работниками коммунального хозяйства из Бишкека в Москву не полетит.

Напомним, на телеканале "Москва 24" вышло интервью с председателем профсоюза трудящихся мигрантов Ренатом Каримовым, в котором он рассказал, что в Москве наблюдается дефицит рабочих. В пример он привел коммунальную компанию "Жилищник", которая зафрахтовала борт, чтобы привезти из Бишкека 500 дворников. Инициативой коммунальщиков возмутился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.