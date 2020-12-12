В Санкт-Петербурге кыргызстанец на маршрутки совершил смертельный наезд

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний гражданин Кыргызстана. Работая водителем маршрутки, он насмерть сбил пожилую женщину.

ДТП, по информации местных правоохранительных органов, произошло ранним утром 10 декабря. Пенсионерка пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Водитель, увидев ее, не успел обеспечить торможение машины. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте аварии, еще до приезда врачей.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что водитель-кыргызстанец приехал в северную столицу РФ на заработки год назад, имеет достаточный опыт вождения.