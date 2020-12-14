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Депутат пояснил, почему студентом должны предоставить скидку за обучение

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- Виктория Гунгер
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Студентам должны предоставить скидки, так как из-за онлайн обучения у вузов и частных школ расходы чуть меньше. Об этом в соцсетях написал депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил, что в мае этого года инициировал законопроект, которые бы помог студентам, обучающимся по контракту получить скидку.

- Правительство тогда дало отрицательное заключение. Сегодня этот законопроект вновь выносится на рассмотрение комитетом ЖК по социальной политике. Если этот закон не примется, у студентов есть шанс добиться правды, через суд, но для этого им будет необходимо объединиться, - отметил Бекешев.

Он подчеркнул, что в контрактном договоре четко прописано, что студенты обучаются очно.

- Сейчас они делают это дистанционно. То есть, условия договора нарушены. И если где-то не схитрили вузы и не перезаключили договора, можно подать в суд, выиграть и будет прецедент. Но это не значит, что зарплата преподавателей должна сократиться. Скидка делается за счет того, что у вуза меньше расходов по содержанию здания и т.д. – добавил Дастан Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/395107
Теги:
вуз, образование, правительство, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, Депутат, Дастан Бекешев, Министерство образования
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