Депутат пояснил, почему студентом должны предоставить скидку за обучение

Студентам должны предоставить скидки, так как из-за онлайн обучения у вузов и частных школ расходы чуть меньше. Об этом в соцсетях написал депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил, что в мае этого года инициировал законопроект, которые бы помог студентам, обучающимся по контракту получить скидку.

- Правительство тогда дало отрицательное заключение. Сегодня этот законопроект вновь выносится на рассмотрение комитетом ЖК по социальной политике. Если этот закон не примется, у студентов есть шанс добиться правды, через суд, но для этого им будет необходимо объединиться, - отметил Бекешев.

Он подчеркнул, что в контрактном договоре четко прописано, что студенты обучаются очно.

- Сейчас они делают это дистанционно. То есть, условия договора нарушены. И если где-то не схитрили вузы и не перезаключили договора, можно подать в суд, выиграть и будет прецедент. Но это не значит, что зарплата преподавателей должна сократиться. Скидка делается за счет того, что у вуза меньше расходов по содержанию здания и т.д. – добавил Дастан Бекешев.