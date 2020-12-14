Погода
$ 83.97 - 84.38
€ 101.12 - 102.62

Той на 1000 гостей. Жалила Атамбаева вызвали в ГКНБ, его сына могут уволить

405  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту проведения свадьбы сына Жалила Атамбаева с участием около 1000 человек в г. Ош начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По поручению ГКНБ КР следственными органами начата проверка по факту проведения свадьбы сына бизнесмена Жалила Атамбаева 12 декабря в г. Ош. Как известно, напоминают в ведомстве, в отдельных районах, а также в городах Бишкек и Ош действует режим чрезвычайной ситуации в связи эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

"Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1000 человек, при этом грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, вызвал массу недовольства среди общественности", - говорят в ГКНБ.

Отмечается, что сын Жалила Атамбаева является действующим сотрудником ГКНБ КР.

В настоящее время в отношении сына Жалила Атамбаева ССБ ГКНБ начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры вплоть до увольнения.

В рамках проверки Ж. Атамбаев вызван в следственные органы ГКНБ для выяснения всех обстоятельств по указанному факту, в отношении которого будут приняты самые жесткие меры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395114
Теги:
ГКНБ, нарушения, Ош, свадьба, Кыргызстан, той, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  