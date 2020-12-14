Той на 1000 гостей. Жалила Атамбаева вызвали в ГКНБ, его сына могут уволить

По факту проведения свадьбы сына Жалила Атамбаева с участием около 1000 человек в г. Ош начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По поручению ГКНБ КР следственными органами начата проверка по факту проведения свадьбы сына бизнесмена Жалила Атамбаева 12 декабря в г. Ош. Как известно, напоминают в ведомстве, в отдельных районах, а также в городах Бишкек и Ош действует режим чрезвычайной ситуации в связи эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

"Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1000 человек, при этом грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, вызвал массу недовольства среди общественности", - говорят в ГКНБ.

Отмечается, что сын Жалила Атамбаева является действующим сотрудником ГКНБ КР.

В настоящее время в отношении сына Жалила Атамбаева ССБ ГКНБ начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры вплоть до увольнения.

В рамках проверки Ж. Атамбаев вызван в следственные органы ГКНБ для выяснения всех обстоятельств по указанному факту, в отношении которого будут приняты самые жесткие меры.