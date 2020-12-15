До 7 лет. В РФ предлагают ввести статью за хищение данных клиентов банков

В России предложили ввести статью УК за хищение данных клиентов банков. Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и Департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте, сообщил РИА Новости президент МПА в России Юрий Жданов.

- Мы разработали предложение по формированию нового состава преступления, выделив его из статьи 183 УК РФ "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Предлагается в УК РФ ввести статью 183.1, которая будет касаться исключительно разглашения банковской тайны. В ней должен быть расширен круг лиц, подлежащих ответственности за незаконное раскрытие тайны, например, ответственность понесут и заказчик, и посредник, - сказал Жданов.

По его словам, статья, в частности, должна будет содержать "дополнительный квалифицирующий преступление признак" (совершение группой лиц).

Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы.

- Мы же предлагаем ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным Судебного департамента Верховного суда РФ, с 2018 года в России по данной статье осуждено 128 человек. При этом 90% наказаний - это штрафы до 50 тысяч рублей, - пояснил президент российской секции МПА, добавив, что разработкой новой уголовной нормы занимались специалисты МГУ.